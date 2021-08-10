***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 9.201.224 102.626.699 36.192.002 -496.423.379 137.831.653 756.201.586 210.178.283 966.379.869Transferler-1.294.861 1.186.872 137.939.642 -137.831.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.710.172 29.519.021 43.229.193 12.055.908 55.285.101Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 314.411.591 -10.340.254 7.906.363 116.336.871 37.378.874 -358.483.737 29.519.021 799.430.779 222.234.191 1.021.664.970Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 43.888.146 66.988.700 30.428.649 97.417.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.723Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 316.279.195 -11.682.196 7.205.443 156.969.838 37.378.874 60.502.217 43.888.146 1.273.243.567 271.808.819 1.545.052.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.525.761 115.153.577Dönem Karı (Zararı)64.472.185 35.699.098Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler184.314.212 121.476.586Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 25.787.067 24.463.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.487.956 1.977.748Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.647.039 1.793.039Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -159.083 184.709Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25.856.684 16.321.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.679.552 15.190.524Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.177.132 1.130.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-26.951.511 63.753.898Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -79.555.290 -32.314.530Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 52.603.779 96.068.428Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 69.723.279 247.881Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.966.396 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.966.396 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 33.964.167 15.639.078Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -568.898 -926.448Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 56.981.864 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-72.600.546 -1.185.755Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.641.155 -62.668.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 9.340.128 -33.452.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -74.981.283 -29.216.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.560.304 -38.842.824İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.560.304 -38.842.824Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -18.560.378 -75.564.341Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.729.461 149.343.795İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -32.679.772 8.503.577İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 43.409.233 140.840.218Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.431.830 26.546.334İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37.431.830 26.546.334Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları176.185.851 155.989.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.421.859 -10.817.305Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -66.238.231 -30.019.047YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI70.311.691 21.686.745Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11,18 6.341.307 1.708.801Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.584.906 -24.106.586Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.910.447 -17.822.960Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.674.459 -6.283.626Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9, 22 0 11.770.000Alınan Faiz18 79.555.290 32.314.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-188.849.567 -102.357.865Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri264.906.331 -23.691.680Kredilerden Nakit Girişleri264.906.331 -23.691.680Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-67.661.819 -6.796.472Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.491.463 -4.328.311Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları45.829.644 -2.468.161İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 29.684.292İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-333.490.300 0Ödenen Faiz-52.603.779 -101.554.005YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.012.115 34.482.457Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.534.153 -6.189.513NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.546.268 28.292.944DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 57.508.936 13.208.215DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 30.962.668 41.501.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 30.962.668 57.508.936Ticari Alacaklar5 678.121.259 616.127.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 345.677.787 355.017.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 332.443.472 261.109.228Diğer Alacaklar6 932.405.269 1.033.161.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 929.947.606 1.028.887.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.457.663 4.274.247Stoklar7 631.600.397 612.880.936Peşin Ödenmiş Giderler8 36.401.692 13.566.187İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 36.401.692 13.566.187Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 64.780 233.428Diğer Dönen Varlıklar34.907.904 14.724.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar34.907.904 14.724.195ARA TOPLAM2.344.463.969 2.348.202.185TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.344.463.969 2.348.202.185DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22 1.394.933 1.394.933Diğer Alacaklar6 1.002.268 866.853İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.002.268 866.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 197.748.000 197.748.000Maddi Duran Varlıklar10 954.077.005 926.561.431Kullanım Hakkı Varlıkları8.676.594 8.743.262Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 23.102.529 20.222.779Peşin Ödenmiş Giderler8 509.039 5.286.781İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 509.039 5.286.781Ertelenmiş Vergi Varlığı20 47.561.603 31.169.987TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.234.071.971 1.191.994.026TOPLAM VARLIKLAR3.578.535.940 3.540.196.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 586.501.433 368.478.207İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 586.501.433 368.478.207Banka Kredileri23 578.303.954 357.165.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 8.197.479 11.312.400Ticari Borçlar5 570.775.556 560.046.095İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 23.772.633 56.452.405İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 547.002.923 503.593.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.263.013 15.139.378Diğer Borçlar6 7.375.598 55.406.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 7.047.783 55.250.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 327.815 155.392Türev Araçlar0 3.966.396Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 3.966.396Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 38.645.883 3.495.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 38.645.883 3.495.067Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 34.362.457 45.326.229Kısa Vadeli Karşılıklar32.227.648 26.715.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.781.818 14.196.096Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 17.445.830 12.519.300Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.071.766 14.836.207İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.071.766 14.836.207ARA TOPLAM1.298.223.354 1.093.409.010TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.298.223.354 1.093.409.010UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar80.545.200 80.545.200 29.692.619Banka Kredileri23 51.624.500 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 28.920.700 29.692.619Diğer Borçlar6 538.801.628 866.046.711İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 538.801.628 866.046.711Uzun Vadeli Karşılıklar54.184.244 43.512.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar54.184.244 43.512.273Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 61.729.128 59.900.561TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER735.260.200 999.152.164TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.033.483.554 2.092.561.174ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.273.243.567 1.206.254.867Ödenmiş Sermaye15 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)311.802.442 312.960.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)311.802.442 312.960.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)316.279.195 317.437.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.682.196 -11.682.196Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.205.443 7.205.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)156.969.838 133.998.007Yabancı Para Çevrim Farkları156.969.838 133.998.007Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.502.217 -356.511.215Net Dönem Karı veya Zararı43.888.146 415.726.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar271.808.819 241.380.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.545.052.386 1.447.635.037TOPLAM KAYNAKLAR3.578.535.940 3.540.196.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.009.823.900 1.382.339.250 1.011.823.907 690.388.783Satışların Maliyeti16 -1.557.327.657 -1.054.916.584 -791.904.625 -523.278.543TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240BRÜT KAR (ZARAR)452.496.243 327.422.666 219.919.282 167.110.240Genel Yönetim Giderleri17 -45.147.053 -30.005.334 -23.104.680 -15.354.082Pazarlama Giderleri17 -165.045.465 -124.589.738 -80.755.112 -62.643.086Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -2.781.106 -2.058.704 -1.396.660 -843.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.768.351 8.302.645 11.601.885 381.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-73.627.948 -54.012.319 -43.440.063 -26.041.485ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.663.022 125.059.216 82.824.652 62.609.348Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 87.736.293 37.795.911 33.758.532 18.468.453Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -14.171.126 0 -4.917.680FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)278.399.315 148.684.001 116.583.184 76.160.121Finansman Giderleri19 -179.962.963 -97.345.825 -34.236.501 -48.488.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.436.352 51.338.176 82.346.683 27.671.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.964.167 -15.639.078 -29.770.819 -10.470.090Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -55.443.107 -26.484.327 -34.271.206 -15.432.398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 21.478.940 10.845.249 4.500.387 4.962.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223DÖNEM KARI (ZARARI)64.472.185 35.699.098 52.575.864 17.201.223Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.584.039 6.180.077 8.401.131 2.731.099Ana Ortaklık Payları43.888.146 29.519.021 44.174.733 14.470.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kr) 21 0,07000000 0,04000000 0,07000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar128.723 0 90.639 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler128.723 0 90.639 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi128.723 0 90.639 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612Yabancı Para Çevrim Farkları32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)32.816.441 19.586.003 10.463.563 13.411.612DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.945.164 19.586.003 10.554.202 13.411.612TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.417.349 55.285.101 63.130.066 30.612.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30.428.649 12.055.908 11.539.989 6.754.576Ana Ortaklık Payları66.988.700 43.229.193 51.590.077 23.858.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957114BIST