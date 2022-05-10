***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037Transferler-380.836 416.107.040 -415.726.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.084 15.647.126 -286.587 15.398.623 18.888.660 34.287.283Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 317.094.948 -11.682.196 7.205.443 149.645.133 37.378.874 59.595.825 -286.587 1.221.653.490 260.268.830 1.481.922.320Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 342.341.445 -15.001.900 7.205.443 228.783.652 37.378.874 60.502.217 -39.945.063 1.283.966.718 297.968.934 1.581.935.652Transferler-39.945.063 39.945.063Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.223.262 369.753.601 399.976.863 35.939.894 435.916.757Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 342.341.445 -15.001.900 7.205.443 259.006.914 37.378.874 20.557.154 369.753.601 1.683.943.581 333.908.828 2.017.852.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.921.288 159.970.642Dönem Karı (Zararı)392.740.966 11.896.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler219.208.042 138.651.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 17.764.458 12.356.692Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.816.457 -255.170Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.850.520 -60.372Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -34.063 -194.798Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.218.367 17.835.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.410.425 17.635.577Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -192.058 199.483Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.527.554 -11.102.950Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -63.907.775 -48.698.124Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 53.380.221 37.595.174Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 88.348.921 57.018.434Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-717.463 -3.155.398Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-717.463 -3.155.398Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 94.826.393 4.193.348Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -199.808 -409.770Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler20 -321.729 62.171.659İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-418.977.208 61.798.351Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -537.640.631 -53.849.591İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -506.830.759 -12.960.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -30.809.872 -40.888.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.137.358 -12.509.306İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.137.358 -12.509.306Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -143.489.279 5.997.320Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 242.065.849 68.186.482İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -134.165 25.800.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 242.200.014 42.385.667Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.224.211 53.973.446İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)66.224.211 53.973.446Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları192.971.800 212.346.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-14.454.353 -7.196.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -62.596.159 -45.178.978YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI51.041.565 47.035.284Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,19 412.722 888.515Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.012.823 -4.813.430Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -12.475.247 -3.021.558Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.537.576 -1.791.872Alınan Faiz19 63.907.775 48.698.124Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19 2.733.891 2.262.075FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.843.960 -48.114.903Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri838.609.893 224.778.953Kredilerden Nakit Girişleri838.609.893 224.778.953Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-341.748.055 -113.491.463Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-341.748.055 -113.491.463İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-371.489.135 -119.585.065Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.148.522 -2.222.154Ödenen Faiz-53.380.221 -37.595.174YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)236.806.813 158.891.023Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-12.758.013 -1.420.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)224.048.800 157.470.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 64.962.641 57.508.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 289.011.441 214.979.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 289.011.441 64.962.641Ticari Alacaklar5 1.555.461.675 1.019.671.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.062.633.863 555.803.104İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 492.827.812 463.868.460Diğer Alacaklar6 1.599.430.144 1.232.461.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.592.274.749 1.226.875.218İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.155.395 5.586.517Türev Araçlar717.463 0Stoklar7 1.002.514.168 858.990.826Peşin Ödenmiş Giderler8 41.433.456 24.921.796İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 41.433.456 24.921.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 298.645 21.908.555Diğer Dönen Varlıklar16 70.922.803 49.282.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 70.922.803 49.282.348ARA TOPLAM4.559.789.795 3.272.199.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.559.789.795 3.272.199.465DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23 21.340 21.340Diğer Alacaklar6 1.472.787 1.433.489İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.472.787 1.433.489Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 233.906.133 233.906.133Maddi Duran Varlıklar10 1.158.222.666 1.105.361.494Kullanım Hakkı Varlıkları7.514.681 9.415.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 31.880.587 27.521.904Peşin Ödenmiş Giderler8 6.544.199 2.901.022İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 6.544.199 2.901.022Ertelenmiş Vergi Varlığı21 64.971.778 69.287.356TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.504.534.171 1.449.847.908TOPLAM VARLIKLAR6.064.323.966 4.722.047.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24 1.914.380.929 1.315.594.754İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.914.380.929 1.315.594.754Banka Kredileri24 1.896.165.764 1.310.955.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 18.215.165 4.639.749Ticari Borçlar5 1.280.011.180 1.037.945.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 9.811.499 9.945.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.270.199.681 1.027.999.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar38.950.361 16.963.680Diğer Borçlar6 12.896.816 7.409.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 12.795.437 7.357.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 101.379 51.910Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 78.220.478 36.608.234İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 78.220.478 36.608.234Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.864.564 171.249Kısa Vadeli Karşılıklar23.153.655 28.513.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.656.929 18.456.419Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.496.726 10.057.201Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 16.604.279 12.660.045İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 16.604.279 12.660.045ARA TOPLAM3.366.082.262 2.455.866.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.366.082.262 2.455.866.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24 34.792.120 46.923.281İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.792.120 46.923.281Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 34.792.120 46.923.281Diğer Borçlar6 539.411.449 551.261.040İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 539.411.449 551.261.040Uzun Vadeli Karşılıklar78.570.723 60.815.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar78.570.723 60.815.161Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 27.615.003 25.246.237TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER680.389.295 684.245.719TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.046.471.557 3.140.111.721ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.683.943.581 1.283.966.718Ödenmiş Sermaye15 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)334.544.988 334.544.988Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)334.544.988 334.544.988Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)342.341.445 342.341.445Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.001.900 -15.001.900Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.205.443 7.205.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)259.006.914 228.783.652Yabancı Para Çevrim Farkları259.006.914 228.783.652Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 37.378.874 37.378.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.557.154 60.502.217Net Dönem Karı veya Zararı369.753.601 -39.945.063Kontrol Gücü Olmayan Paylar333.908.828 297.968.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.017.852.409 1.581.935.652TOPLAM KAYNAKLAR6.064.323.966 4.722.047.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.429.110.359 997.999.993Satışların Maliyeti17 -1.697.047.176 -765.423.032TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)732.063.183 232.576.961BRÜT KAR (ZARAR)732.063.183 232.576.961Genel Yönetim Giderleri18 -33.804.653 -22.042.373Pazarlama Giderleri18 -146.288.161 -84.290.353Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.316.510 -1.384.446Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.717.194 13.166.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.675.352 -14.385.529ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)533.695.701 123.640.726Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 103.333.242 53.977.761FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)637.028.943 177.618.487Finansman Gelirleri20 1.039.192 0Finansman Giderleri20 -150.500.776 -161.528.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)487.567.359 16.089.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-94.826.393 -4.193.348Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -85.899.384 -21.171.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -8.927.009 16.978.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)392.740.966 11.896.321DÖNEM KARI (ZARARI)392.740.966 11.896.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.987.365 12.182.908Ana Ortaklık Payları369.753.601 -286.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç /(Kayıp) (Kr) 22 0,55850000 -0,00040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 38.084Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar43.175.791 22.352.878Yabancı Para Çevrim Farkları43.175.791 22.352.878DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.175.791 22.390.962TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)435.916.757 34.287.283Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.939.894 18.888.660Ana Ortaklık Payları399.976.863 15.398.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028774BIST