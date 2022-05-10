***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:00
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.437.700 -11.682.196 7.205.443 133.998.007 37.378.874 -356.511.215 415.726.204 1.206.254.867 241.380.170 1.447.635.037
Transferler
-380.836 416.107.040 -415.726.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.084 15.647.126 -286.587 15.398.623 18.888.660 34.287.283
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 317.094.948 -11.682.196 7.205.443 149.645.133 37.378.874 59.595.825 -286.587 1.221.653.490 260.268.830 1.481.922.320
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 342.341.445 -15.001.900 7.205.443 228.783.652 37.378.874 60.502.217 -39.945.063 1.283.966.718 297.968.934 1.581.935.652
Transferler
-39.945.063 39.945.063
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.223.262 369.753.601 399.976.863 35.939.894 435.916.757
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 342.341.445 -15.001.900 7.205.443 259.006.914 37.378.874 20.557.154 369.753.601 1.683.943.581 333.908.828 2.017.852.409
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.921.288 159.970.642
Dönem Karı (Zararı)
392.740.966 11.896.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
219.208.042 138.651.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 17.764.458 12.356.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.816.457 -255.170
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.850.520 -60.372
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -34.063 -194.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.218.367 17.835.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.410.425 17.635.577
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -192.058 199.483
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.527.554 -11.102.950
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -63.907.775 -48.698.124
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 53.380.221 37.595.174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 88.348.921 57.018.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-717.463 -3.155.398
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-717.463 -3.155.398
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 94.826.393 4.193.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -199.808 -409.770
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
20 -321.729 62.171.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-418.977.208 61.798.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -537.640.631 -53.849.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -506.830.759 -12.960.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -30.809.872 -40.888.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.137.358 -12.509.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.137.358 -12.509.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -143.489.279 5.997.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 242.065.849 68.186.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -134.165 25.800.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 242.200.014 42.385.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.224.211 53.973.446
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.224.211 53.973.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
192.971.800 212.346.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.454.353 -7.196.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -62.596.159 -45.178.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
51.041.565 47.035.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,19 412.722 888.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.012.823 -4.813.430
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.475.247 -3.021.558
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -3.537.576 -1.791.872
Alınan Faiz
19 63.907.775 48.698.124
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 2.733.891 2.262.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.843.960 -48.114.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
838.609.893 224.778.953
Kredilerden Nakit Girişleri
838.609.893 224.778.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.748.055 -113.491.463
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-341.748.055 -113.491.463
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-371.489.135 -119.585.065
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.148.522 -2.222.154
Ödenen Faiz
-53.380.221 -37.595.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.806.813 158.891.023
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.758.013 -1.420.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
224.048.800 157.470.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 64.962.641 57.508.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 289.011.441 214.979.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
26 289.011.441 64.962.641
Ticari Alacaklar
5 1.555.461.675 1.019.671.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.062.633.863 555.803.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 492.827.812 463.868.460
Diğer Alacaklar
6 1.599.430.144 1.232.461.735
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.592.274.749 1.226.875.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.155.395 5.586.517
Türev Araçlar
717.463 0
Stoklar
7 1.002.514.168 858.990.826
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.433.456 24.921.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.433.456 24.921.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 298.645 21.908.555
Diğer Dönen Varlıklar
16 70.922.803 49.282.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 70.922.803 49.282.348
ARA TOPLAM
4.559.789.795 3.272.199.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.559.789.795 3.272.199.465
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
23 21.340 21.340
Diğer Alacaklar
6 1.472.787 1.433.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.472.787 1.433.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 233.906.133 233.906.133
Maddi Duran Varlıklar
10 1.158.222.666 1.105.361.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.514.681 9.415.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 31.880.587 27.521.904
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.544.199 2.901.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.544.199 2.901.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 64.971.778 69.287.356
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.504.534.171 1.449.847.908
TOPLAM VARLIKLAR
6.064.323.966 4.722.047.373
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 1.914.380.929 1.315.594.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.914.380.929 1.315.594.754
Banka Kredileri
24 1.896.165.764 1.310.955.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 18.215.165 4.639.749
Ticari Borçlar
5 1.280.011.180 1.037.945.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9.811.499 9.945.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.270.199.681 1.027.999.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.950.361 16.963.680
Diğer Borçlar
6 12.896.816 7.409.089
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 12.795.437 7.357.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 101.379 51.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 78.220.478 36.608.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 78.220.478 36.608.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.864.564 171.249
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.153.655 28.513.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.656.929 18.456.419
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.496.726 10.057.201
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 16.604.279 12.660.045
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 16.604.279 12.660.045
ARA TOPLAM
3.366.082.262 2.455.866.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.366.082.262 2.455.866.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 34.792.120 46.923.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.792.120 46.923.281
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 34.792.120 46.923.281
Diğer Borçlar
6 539.411.449 551.261.040
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 539.411.449 551.261.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.570.723 60.815.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
78.570.723 60.815.161
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 27.615.003 25.246.237
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.389.295 684.245.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.046.471.557 3.140.111.721
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.683.943.581 1.283.966.718
Ödenmiş Sermaye
15 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
334.544.988 334.544.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
334.544.988 334.544.988
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
342.341.445 342.341.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.001.900 -15.001.900
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
259.006.914 228.783.652
Yabancı Para Çevrim Farkları
259.006.914 228.783.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.557.154 60.502.217
Net Dönem Karı veya Zararı
369.753.601 -39.945.063
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
333.908.828 297.968.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.017.852.409 1.581.935.652
TOPLAM KAYNAKLAR
6.064.323.966 4.722.047.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.429.110.359 997.999.993
Satışların Maliyeti
17 -1.697.047.176 -765.423.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
732.063.183 232.576.961
BRÜT KAR (ZARAR)
732.063.183 232.576.961
Genel Yönetim Giderleri
18 -33.804.653 -22.042.373
Pazarlama Giderleri
18 -146.288.161 -84.290.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.316.510 -1.384.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.717.194 13.166.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.675.352 -14.385.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
533.695.701 123.640.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 103.333.242 53.977.761
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
637.028.943 177.618.487
Finansman Gelirleri
20 1.039.192 0
Finansman Giderleri
20 -150.500.776 -161.528.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
487.567.359 16.089.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-94.826.393 -4.193.348
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -85.899.384 -21.171.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.927.009 16.978.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
392.740.966 11.896.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
392.740.966 11.896.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.987.365 12.182.908
Ana Ortaklık Payları
369.753.601 -286.587
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç /(Kayıp) (Kr) 22 0,55850000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 38.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.175.791 22.352.878
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.175.791 22.352.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.175.791 22.390.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
435.916.757 34.287.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.939.894 18.888.660
Ana Ortaklık Payları
399.976.863 15.398.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028774
BIST