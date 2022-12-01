***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.12.2022 23:09
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.12.2022
Genel Kurul Tarihi 28.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KERVTOlağanüstüGKBilgilendirmeDoc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083783
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6395
En Düşük
18,6277
18:0519,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6367
En Düşük
19,6006
18:051.080,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.080,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.080,61
En Düşük
1.079,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6283
|18,6306
|% -0,01
|
|Euro
|19,6044
|19,6353
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7422
|22,8563
|% -0,01
|
|Frank
|19,8034
|19,9227
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-0,21
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|20,07
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.202
|7.272
|117,00
|
|Yarım
|3.493
|3.555
|57,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.777
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,63
|13,66
|0,36
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem