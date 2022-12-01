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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.12.2022 23:09
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.12.2022
Genel Kurul Tarihi 28.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
4 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KERVTOlağanüstüGKBilgilendirmeDoc.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083783


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Riyal 4,9404 4,9652 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -0,21  
Altın Gr. 1.080 1.080 20,07  
Cumhuriyet 7.137 7.245 132,00  
Tam 7.202 7.272 117,00  
Yarım 3.493 3.555 57,00  
Çeyrek 1.752 1.777 29,00  
Gümüş.Ons 22,73 22,77 -0,02  
Gümüş Gr. 13,63 13,66 0,36  
B. Petrol 86,97 86,97 0,00  
Seans Raporu 18:05
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