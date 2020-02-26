***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDondurulmuş ve konserve gıda işlerimize yönelik 26.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edildiği üzere, muhtelif çalışmalar devam etmekte olup, Yıldız Holding A.Ş. tarafından şirketimize ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketimizce bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.Saygılarımızla,Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821610BIST