***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
26.02.2020 09:32
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dondurulmuş ve konserve gıda işlerimize yönelik 26.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edildiği üzere, muhtelif çalışmalar devam etmekte olup, Yıldız Holding A.Ş. tarafından şirketimize ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketimizce bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.
Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821610
BIST
12:15113.259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -1.105,25
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
12:156,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
12:156,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,6990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7087
En Düşük
6,6789
12:15327,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,26
|Açılış
|: 327,28
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|19,71
|245.865.964
|% 11,61
|
|EPLAS
|14,89
|35.408
|% 8,29
|
|BURCE
|7,60
|5.083.122
|% 7,50
|
|ATSYH
|1,48
|17.908
|% 7,25
|
|ALCAR
|65,20
|27.544.069
|% 2,76
|
|GSRAY
|3,78
|43.578.442
|% -7,80
|
|BJKAS
|2,71
|10.157.479
|% -7,19
|
|ESCOM
|3,06
|1.556.247
|% -4,38
|
|BOSSA
|10,18
|2.077.013
|% -4,14
|
|GEREL
|3,52
|54.170.917
|% -3,56
|
|ASELS
|28,90
|1.351.074.483
|% -0,82
|
|ALGYO
|19,71
|245.865.964
|% 11,61
|
|IPEKE
|10,65
|194.900.205
|% 3,80
|
|GARAN
|10,53
|149.074.348
|% -1,22
|
|GUSGR
|2,70
|103.912.313
|% -2,88
|
|ASELS
|28,90
|1.351.074.483
|% -0,82
|
|IHLAS
|0,84
|37.493.919
|% -2,33
|
|ISGYO
|1,82
|72.061.412
|% -0,55
|
|GUSGR
|2,70
|103.912.313
|% -2,88
|
|IPEKE
|10,65
|194.900.205
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9602
|8,0001
|% -0,01
|
|Frank
|6,3005
|6,3384
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6362
|1,6444
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|21,81
|
|Altın Gr.
|327
|327
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.165
|2.197
|3,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|14,40
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|6,97
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|0,05
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|