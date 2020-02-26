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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

26.02.2020 09:32
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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Dondurulmuş ve konserve gıda işlerimize yönelik 26.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edildiği üzere, muhtelif çalışmalar devam etmekte olup,  Yıldız Holding A.Ş. tarafından şirketimize ulaşan farklı bir gelişme veya Şirketimizce bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.
Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
Saygılarımızla,
Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821610


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EPLAS 14,89 35.408 % 8,29  
BURCE 7,60 5.083.122 % 7,50  
ATSYH 1,48 17.908 % 7,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 21,81  
Altın Gr. 327 327 4,11  
Cumhuriyet 2.165 2.197 3,00  
Tam 2.157 2.211 14,40  
Yarım 1.043 1.070 6,97  
Çeyrek 523 535 3,48  
Gümüş.Ons 18,17 18,21 0,30  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 0,05  
B. Petrol 53,52 53,52 -0,74  
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