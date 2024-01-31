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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.01.2024 18:21
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29.01.2024 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Yönetim Kurulumuzca 29.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 700.000.000 TL (YediyüzmilyonTürk Lirası)'sına kadar, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. İhraç işlemiyle ilgili olarak Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245091


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