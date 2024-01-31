***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.01.2024İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 31.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz 29.01.2024 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Yönetim Kurulumuzca 29.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 700.000.000 TL (YediyüzmilyonTürk Lirası)'sına kadar, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. İhraç işlemiyle ilgili olarak Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245091BIST