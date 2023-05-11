***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.05.2023 18:51
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler finansal tablolarımızın 4 nolu dipnotunda yer almakta olup, 31.12.2022 itibarıyla mal alışları %10 sınırını aşan Maia International B.V. ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Maia International B.V. ile yaygın ve süreklilik arz eden mal alım işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını geçmesi, 2022 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve iskontolar ile benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve belirlenen esaslara uygun olarak 2023 yılı hesap döneminde de işlemlerin devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Maia International B.V. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150569
BIST
18:054.848
En Yüksek
|Değişim
|: 7,87%
|| 353,53
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
18:0519,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
18:0521,4036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0407
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
18:051.266,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.266,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|267,40
|323.609.930
|% 10,00
|
|TUPRS
|71,50
|3.750.347.395
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.753.108
|% 10,00
|
|FROTO
|575,40
|1.492.439.698
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|547.650.075
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.668.028
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.753.671
|% -10,00
|
|GRTRK
|18,40
|1.143.662.025
|% -9,98
|
|CUSAN
|15,88
|74.059.727
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,54
|1.645.023.291
|% -8,89
|
|THYAO
|136,30
|7.906.719.813
|% 7,49
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EREGL
|31,10
|4.797.883.187
|% 5,71
|
|SISE
|40,40
|4.403.940.278
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.186.874.197
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|2.082.641.575
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.230.487.052
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|523.001.322
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,25
|3.423.150.168
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5544
|19,5584
|% 0,10
|
|Euro
|21,3984
|21,4036
|% -0,19
|
|Sterlin
|24,3939
|24,5162
|% -0,77
|
|Frank
|21,7822
|21,9134
|% -0,38
|
|Riyal
|5,2006
|5,2266
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|-16,08
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.267
|-8,24
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.678
|4.859
|123,00
|
|Çeyrek
|2.332
|2.422
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,22
|-0,73
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407