***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler finansal tablolarımızın 4 nolu dipnotunda yer almakta olup, 31.12.2022 itibarıyla mal alışları %10 sınırını aşan Maia International B.V. ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğunun değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Maia International B.V. ile yaygın ve süreklilik arz eden mal alım işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10 sınırını geçmesi, 2022 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve iskontolar ile benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve belirlenen esaslara uygun olarak 2023 yılı hesap döneminde de işlemlerin devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Maia International B.V. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150569BIST