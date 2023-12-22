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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

22.12.2023 18:34
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında bilgiler finansal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda yer almakta olup, 30 Eylül 2023 itibarıyla mal satışları %10 sınırını aşan Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile yapılan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirildiği raporun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır:
SPK'nın Seri II.17.1 sayılı Tebliğine istinaden Şirketimizin Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mal satış işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılata oranının %10 sınırını geçmesi, 2023 yılı hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve iskontolar ile benzer gerçekleştirilmekte olduğu ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiş ve belirlenen esaslara uygun olarak işlemlerin devam etmesinin öngörülmesi nedeniyle iş bu raporda Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ile fiyat belirleme yöntemi hakkında bilgi sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228211


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