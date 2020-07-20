***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.07.2020 22:16
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 03.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KERVT, TRAKERVT91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KERVT, TRAKERVT91A5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860599
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8587
En Düşük
6,8491
18:057,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8573
En Düşük
7,8400
18:05400,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,84
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6551
|8,6985
|% 0,74
|
|Frank
|7,2740
|7,3178
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,19
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.680
|2.693
|26,20
|
|Yarım
|1.301
|1.317
|12,80
|
|Çeyrek
|652
|660
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,38
|4,39
|0,00
|
|B. Petrol
|43,21
|43,21
|-0,01
|