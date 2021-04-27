***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KERVT, TRAKERVT91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KERVT, TRAKERVT91A5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kerevitaş Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 662.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.008.457Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 531.738.476 -1.864.1264. Vergiler ( - ) -116.012.2725. Net Dönem Kârı 415.726.204 -1.864.1266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 356.511.2157. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 59.214.989 -1.864.126Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 59.214.989 -1.864.1269. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 59.214.98911. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 59.214.98920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931479BIST