***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2023 16:16
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı Tescil İşlemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.01.2023
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18.10.2022 tarihi itibariyle alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 09.01.2023 tarihinde ilgili Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye tavanı artırılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102086
BIST
17:134.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -12,45
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:1318,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:1320,3005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0920
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:131.149,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.149,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:11
|MANAS
|11,37
|101.589.864
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.254.327
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|7.497.243
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,98
|3.630.036.461
|% -6,23
|
|EDIP
|9,26
|25.981.644
|% -5,70
|
|PENTA
|41,98
|88.242.957
|% -5,66
|
|THYAO
|134,80
|7.065.281.215
|% -0,74
|
|ASELS
|55,20
|5.117.301.000
|% -1,25
|
|EREGL
|40,24
|5.091.795.330
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,61
|4.730.612.159
|% -1,53
|
|EKGYO
|7,98
|3.630.036.461
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.630.036.461
|% -6,23
|
|YKBNK
|9,15
|2.413.955.542
|% 1,22
|
|KRDMD
|18,61
|4.730.612.159
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,62
|510.277.863
|% -0,76
|
|PETKM
|17,66
|2.959.351.648
|% 1,38
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7871
|18,7924
|% 0,05
|
|Euro
|20,2892
|20,2981
|% -0,46
|
|Sterlin
|22,7924
|22,9067
|% -0,34
|
|Frank
|20,1083
|20,2294
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9872
|5,0123
|% 0,04
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,86
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.810
|7.879
|69,00
|
|Yarım
|3.806
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|0,27
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ODAS, ALARK
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 07 artarak (% 0.16 ) 4, 427
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, RODRG, MANAS, EPLAS, BOSSA, KNFRT, SOKE, POLTK, ARMDA, ONCSM
-
17:25
BARMA, KNFRT, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
DIRIT, AEFES, ALFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında