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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2023 16:16
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı Tescil İşlemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.01.2023

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18.10.2022 tarihi itibariyle alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 09.01.2023 tarihinde ilgili Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye tavanı artırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102086


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