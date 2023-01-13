***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı Tescil İşlemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.01.2023Ek AçıklamalarEsas Sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18.10.2022 tarihi itibariyle alınmış olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 09.01.2023 tarihinde ilgili Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye tavanı artırılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102086BIST