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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

05.05.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mehmet Tütüncü (Yönetim Kurulu Başkanı) Ali Ülker (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç kontrol için ana ortak Holding bünyesindeki iç denetim biriminden hizmet alınmaktadır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç kontrol için ana ortak Holding bünyesindeki iç denetim biriminden hizmet alınmaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet Tütüncü
İcra başkanı / genel müdürün adı
Şükrü Çin
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetici sorumluluk sigortası yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kadın üye vardır, oran 2/7'dir



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842791


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Riyal 1,8832 1,8926 % 0,77  
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Altın Gr. 388 388 2,87  
Cumhuriyet 2.484 2.542 16,60  
Tam 2.561 2.604 17,00  
Yarım 1.242 1.273 8,30  
Çeyrek 623 637 4,10  
Gümüş.Ons 14,94 14,99 0,16  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,06  
B. Petrol 30,69 30,69 3,49  
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