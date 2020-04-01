***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda daha önce Yağ İş Birimi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Şükrü Çin'in kalıcı bir düzenleme yapılana kadar Genel Müdür pozisyonunu üstleneceğini açıklamıştık. Sn. Şükrü Çin'in 31 Mart 2020 tarihinden itibaren Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833780BIST