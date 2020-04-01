***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:58
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamızda daha önce Yağ İş Birimi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Şükrü Çin'in kalıcı bir düzenleme yapılana kadar Genel Müdür pozisyonunu üstleneceğini açıklamıştık. Sn. Şükrü Çin'in 31 Mart 2020 tarihinden itibaren Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833780
BIST
16:0788.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -888,79
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:076,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6791
En Düşük
6,6108
16:077,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:07340,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,32
|Açılış
|: 340,09
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.611.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.906.568
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|114.571
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.299.498
|% -9,80
|
|IZFAS
|1,52
|169.523
|% -8,98
|
|PEKGY
|2,46
|25.137.717
|% -8,89
|
|THYAO
|8,99
|648.715.896
|% -0,88
|
|ASELS
|22,94
|642.685.301
|% -2,80
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,89
|517.302.028
|% -2,95
|
|TUPRS
|78,90
|425.179.032
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,07
|247.469.917
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|227.344.365
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,51
|78.191.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|284.946.832
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|404.398.574
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2391
|8,2804
|% 0,62
|
|Frank
|6,8663
|6,9076
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7681
|1,7770
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.580
|1,89
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,34
|25,34
|-1,01
|