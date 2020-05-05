***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Oğuz ALDEMİR'in istifası kabul edilmiştir. Sn. Oğuz ALDEMİR'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükümleri çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, Sn. Hafize Nurtaç AFRIDI'nin seçilmesine ve bu hususların Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilan edilmesine ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842789BIST