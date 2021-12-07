***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 18:50
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Şükrü Çin, Yönetim Kurulumuz tarafından Murahhas Müdür olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981711
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
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|Önceki Kapanış
|: 1.927
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1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,2485
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3269
|Açılış
|: 15,3700
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|Önceki Kapanış
|: 15,5900
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En Düşük
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18:05777,96
En Yüksek
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|| -11,32
|Açılış
|: 777,06
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|Önceki Kapanış
|: 789,27
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792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5219
|13,5491
|% -1,80
|
|Euro
|15,2118
|15,2529
|% -2,10
|
|Sterlin
|17,8799
|17,9696
|% -1,95
|
|Frank
|14,5669
|14,6547
|% -1,90
|
|Riyal
|3,5993
|3,6174
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,01
|
|Altın Gr.
|777
|777
|-12,22
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,10
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|B. Petrol
|76,00
|76,00
|2,92
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