***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 18:32
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn.Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve SN. Ceyda AYDEDE hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Şirketimize iletilmiştir. Bu çerçevede, 3 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Sn.Ceyda AYDEDE'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130541
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|DERIM
|10,69
|64.061.153
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|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
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|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
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|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
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|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
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|ISKUR
|675.000,00
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|EMKEL
|9,02
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|DGGYO
|42,94
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|ASTOR
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|KOZAL
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|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
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|AKFYE
|17,10
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|% -10,00
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|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
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|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
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|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
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|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
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|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,1803
|19,1879
|% 0,11
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|Euro
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|20,8796
|% -0,28
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|Sterlin
|23,6330
|23,7516
|% -0,19
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|Frank
|20,9057
|21,0316
|% 0,00
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|Riyal
|5,0966
|5,1222
|% 0,10
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|17:59
|Alış
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|Altın Ons
|1.979
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|-1,52
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|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,63
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|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
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|Tam
|8.230
|8.329
|11,00
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|Yarım
|4.034
|4.076
|6,00
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|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
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|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,23
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|Gümüş Gr.
|14,86
|14,88
|0,14
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|B. Petrol
|79,70
|79,70
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