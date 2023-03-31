***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn.Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve SN. Ceyda AYDEDE hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Şirketimize iletilmiştir. Bu çerçevede, 3 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Sn.Ceyda AYDEDE'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130541BIST