***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 18:44
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylıkları için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sn. Füsun KURAN ve Sn. Esra KIVRAK hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu SPK tarafından Şirket'imize bildirilmiştir. Bu çerçevede Sn. Füsun KURAN ve Sn. Esra KIVRAK'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapılacak ilk Genel Kurulda onaya sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261640
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|MEKAG
|66,55
|110.677.669
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|GOLTS
|407,00
|539.419.610
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|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
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|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
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|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
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|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
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|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
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|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
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|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
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|MAKIM
|52,70
|89.169.244
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|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
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|YKBNK
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|% 2,54
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|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
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|4.031.331.852
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|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
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|ISCTR
|11,02
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|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
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|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
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|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
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|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
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|18:05
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|Dolar
|32,0124
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|% 0,07
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|Euro
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|34,7113
|% -0,47
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|Sterlin
|41,1192
|41,3253
|% -0,50
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|Frank
|36,3070
|36,4890
|% -0,19
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|% -0,03
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|Gümüş ONS
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|Platin
|896,44
|897,60
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|997,00
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|85,44
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|Altın Ons
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