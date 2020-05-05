***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilVEHBİ MERZECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Orvesa Gıda San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pruva Yönetim Danışmanlık Ltd.Şti. Şirket Ortağı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıCEYDA AYDEDE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli H+K Strategies Şirket Ortağı, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiHAFİZE NURTAÇ AFRİDİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 05.05.2020 - Yıldız Holding A.Ş. Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkan Evet Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842790BIST