***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TÜTÜNCÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yıdız Holding A.Ş. CEO ve Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.11.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilVEHBİ MERZECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Orvesa Gıda San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0.63 Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.07.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiAHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi IELEV Eğitim Kurumları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Pruva Yönetim Danışmanlık Ltd.Şti. Şirket Ortağı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıCEYDA AYDEDE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi H+K Strategies Şirket Ortağı, Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935995BIST