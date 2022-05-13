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***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.05.2022 09:57
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERT ALTINKILINÇ CEO Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030087


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 40,48 108.621.154 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.716.091 % 10,00  
DURDO 22,66 41.817.146 % 10,00  
KRONT 41,80 41.056.533 % 10,00  
ULUUN 12,55 300.323.565 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4540 15,4556 % 0,47  
Euro 16,1075 16,1359 % 0,81  
Sterlin 18,8952 18,9900 % 1,17  
Frank 15,3714 15,4640 % 0,80  
Riyal 4,1122 4,1328 % 0,75  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -10,18  
Altın Gr. 901 901 1,35  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 21,09 21,14 0,43  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,27  
B. Petrol 112 112 4,07  
Seans Raporu 18:05
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