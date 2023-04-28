***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRiskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden ayrılan Sn.Hüseyin Avni METİNKALE'nin yerine Sn.Ceyda AYDEDE'nin Komite Üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143373BIST