***KFEIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.06.2020 09:08
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0506329 TL Teorik Fiyat: 16,499 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849760
BIST
10:24110.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 673,04
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.732
En Düşük
110.157
10:246,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7970
|
6,7823
En Düşük
6,7485
10:247,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6700
|
7,6861
En Düşük
7,6183
10:24369,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,42
|Açılış
|: 369,25
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|45.643.088
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.309.904
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|981.634
|% 9,98
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|GLRYH
|8,88
|1.813.367
|% 9,90
|
|TKURU
|15,30
|17.090
|% -10,00
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|GARAN
|8,37
|294.555.893
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,72
|255.182.223
|% 4,88
|
|THYAO
|12,86
|197.703.079
|% 1,10
|
|GSRAY
|3,66
|171.116.705
|% 4,87
|
|TUPRS
|90,55
|112.464.046
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,72
|255.182.223
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,66
|171.116.705
|% 4,87
|
|GARAN
|8,37
|294.555.893
|% 0,97
|
|GSDHO
|1,85
|46.725.419
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,33
|33.738.276
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5722
|8,6152
|% 0,32
|
|Frank
|7,0060
|7,0482
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8007
|1,8097
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,45
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.429
|-18,70
|
|Tam
|2.464
|2.507
|-11,90
|
|Yarım
|1.202
|1.218
|-11,20
|
|Çeyrek
|601
|609
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|0,58
|