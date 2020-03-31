***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2020 15:05
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833543
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,5734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
18:057,2267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0351
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05340,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,64
|Açılış
|: 340,66
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,10
|117.079
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.461
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.792
|% 10,00
|
|MRGYO
|0,77
|8.120.126
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.456
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.083.061
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.372.405
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.774.191
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|791.909.793
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|745.215.302
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|659.114.915
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|530.012.718
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.286.746
|% 9,97
|
|IHLGM
|1,05
|135.208.466
|% 9,38
|
|BNTAS
|2,92
|51.783.115
|% 9,77
|
|ENJSA
|6,78
|61.064.463
|% 5,61
|
|HUBVC
|20,42
|167.442.312
|% 9,90
|
|HDFGS
|1,80
|14.306.314
|% 4,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1563
|8,1972
|% 0,16
|
|Frank
|6,7897
|6,8306
|% -0,60
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.613
|-9,31
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|26,38
|26,38
|-0,04
|