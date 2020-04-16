***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:22
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838577
BIST
16:0196.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 832,76
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:016,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9364
En Düşük
6,8896
16:017,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:01384,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,09
|Açılış
|: 384,58
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.495.856
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.669.693
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|115.568
|% 9,99
|
|DOCO
|358,10
|78.781.547
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|29.770.393
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|227.489.945
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.277.168
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,00
|1.067.162.370
|% -9,83
|
|ASELS
|26,86
|930.088.052
|% 1,59
|
|THYAO
|10,29
|822.006.600
|% -0,68
|
|ECILC
|4,63
|568.135.943
|% 5,95
|
|GARAN
|8,27
|505.501.495
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,07
|208.926.651
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|98.640.756
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,90
|274.272.495
|% -9,09
|
|YKBNK
|1,96
|240.964.681
|% 1,03
|
|ECILC
|4,63
|568.135.943
|% 5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6389
|8,6822
|% 0,10
|
|Frank
|7,1450
|7,1880
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|385
|385
|4,00
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.533
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.607
|30,00
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|14,60
|
|Çeyrek
|621
|635
|7,30
|
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