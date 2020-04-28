***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:11
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840620
BIST
12:56101.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 303,55
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:566,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:567,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
12:56384,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,76
|Açılış
|: 384,51
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.497.339
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|263.956.644
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|28,98
|6.441.518
|% -4,98
|
|KNFRT
|11,48
|20.820.431
|% -4,65
|
|ALCTL
|21,16
|50.437.855
|% -4,51
|
|IHGZT
|4,40
|102.035
|% -4,35
|
|ECILC
|5,29
|667.373.465
|% 3,52
|
|GARAN
|8,46
|586.400.255
|% 1,20
|
|THYAO
|10,84
|423.859.994
|% 0,18
|
|ASELS
|27,46
|331.763.226
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|263.956.644
|% 9,99
|
|ECILC
|5,29
|667.373.465
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,13
|163.072.571
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|586.400.255
|% 1,20
|
|TSKB
|1,07
|59.962.549
|% 0,94
|
|YYAPI
|0,51
|25.534.876
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7124
|8,7561
|% 0,63
|
|Frank
|7,1616
|7,2047
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,27
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-6,00
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,10
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,24
|23,24
|0,17
|