***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 13:55
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904660
BIST
13:501.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.524
13:507,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3863
En Düşük
7,3418
13:508,9347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
13:50436,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 436,92
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler13:46
|LUKSK
|48,44
|4.749.976
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|61.642.527
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|1.756.012
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|2.145.209
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|8.951.062
|% 9,97
|
|KAPLM
|40,74
|4.848.927
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|2.204.206
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.106.416
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|292.375
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|220.715
|% -9,95
|
|ODAS
|4,09
|1.028.037.148
|% 3,54
|
|EKGYO
|2,52
|949.058.192
|% -0,79
|
|GARAN
|9,39
|798.197.157
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,01
|755.443.557
|% 1,59
|
|KARSN
|4,87
|652.150.437
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,52
|949.058.192
|% -0,79
|
|ODAS
|4,09
|1.028.037.148
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,52
|247.925.014
|% 1,33
|
|TSKB
|1,94
|293.440.887
|% 0,52
|
|DOHOL
|3,89
|558.916.565
|% -3,71
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3610
|7,3651
|% 0,29
|
|Euro
|8,9320
|8,9359
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0844
|10,1350
|% 0,25
|
|Frank
|8,2607
|8,3105
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% 0,24
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-5,12
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.896
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-16,49
|
|Yarım
|1.393
|1.429
|-7,97
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,30
|