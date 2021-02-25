***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:16
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912664
BIST
13:011.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:017,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,2020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:018,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1029
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8291
En Düşük
8,7148
13:01415,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 415,64
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:59
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|3.159.339
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,30
|19.321.775
|% -6,47
|
|MARTI
|2,34
|57.774.682
|% -4,88
|
|PETKM
|5,38
|1.179.464.244
|% 4,26
|
|KARSN
|4,67
|677.055.050
|% -0,64
|
|THYAO
|13,13
|667.249.759
|% 2,34
|
|SASA
|43,20
|608.679.730
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,90
|539.617.440
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,35
|524.521.230
|% 3,52
|
|PETKM
|5,38
|1.179.464.244
|% 4,26
|
|IHLAS
|0,90
|139.974.466
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|677.055.050
|% -0,64
|
|TSKB
|1,75
|199.108.282
|% 0,57
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2090
|7,2130
|% 0,61
|
|Euro
|8,8223
|8,8287
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,1730
|10,2241
|% 0,66
|
|Frank
|7,9112
|7,9588
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9137
|1,9233
|% 0,41
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,08
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,46
|66,46
|0,28
|