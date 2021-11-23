***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:32
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979243
BIST
16:271.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,95
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:2712,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 11,48%
|| 1,3092
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:2714,3355
En Yüksek
|Değişim
|: 11,80%
|| 1,5130
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:27728,71
En Yüksek
|Değişim
|: 10,02%
|| 66,37
|Açılış
|: 728,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.660.118
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|59.667.515
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|171.354.109
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|61.742.794
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|100.093.376
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|744.142.347
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.643.711
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.493.147
|% -9,35
|
|AVOD
|5,08
|50.833.770
|% -8,30
|
|KRDMD
|8,69
|3.361.036.680
|% 4,45
|
|GARAN
|11,75
|3.170.778.263
|% -1,59
|
|SISE
|11,98
|2.918.466.701
|% 6,87
|
|THYAO
|18,43
|2.115.154.603
|% 4,54
|
|EREGL
|23,10
|1.951.288.811
|% 7,14
|
|YKBNK
|3,45
|1.623.629.081
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,69
|3.361.036.680
|% 4,45
|
|ODAS
|1,59
|548.759.118
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|606.462.175
|% -1,37
|
|GARAN
|11,75
|3.170.778.263
|% -1,59
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6238
|12,7154
|% 11,48
|
|Euro
|14,2233
|14,3355
|% 11,80
|
|Sterlin
|16,8965
|16,9812
|% 10,94
|
|Frank
|13,5435
|13,6251
|% 11,22
|
|Riyal
|3,3691
|3,3860
|% 11,14
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-17,48
|
|Altın Gr.
|728
|728
|66,03
|
|Cumhuriyet
|4.794
|4.867
|448,00
|
|Tam
|4.769
|4.925
|479,06
|
|Yarım
|2.305
|2.383
|231,73
|
|Çeyrek
|1.156
|1.191
|115,87
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|9,59
|9,59
|0,73
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|0,20
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
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16:37VESTL
Yüzde 4.83 oranında artışla 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 712, 491 adet işlem
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16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
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16:35OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 560, 419 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 783 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 39, 505.00 milyon TL de
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16:34TMPOL
Yüzde 5.24 oranında artışla 15.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 073 adet işlem