***KFEIN* *IHLAS* *IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.03.2020 09:01
***KFEIN******IHLAS******IHLGM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, IHLGM, KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831233
BIST
10:1883.094
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -2.701,67
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:186,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5841
En Düşük
6,5266
10:187,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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En Düşük
6,9716
10:18314,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,00
|Açılış
|: 314,83
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|10.606.232
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|MRSHL
|42,16
|842.523
|% 8,88
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISYAT
|2,18
|1.578.492
|% -9,81
|
|GARAN
|7,04
|66.938.450
|% -5,63
|
|ASELS
|20,42
|42.066.493
|% -4,58
|
|ECILC
|3,59
|38.289.861
|% 8,13
|
|THYAO
|7,55
|33.404.774
|% -5,39
|
|ISFIN
|2,78
|24.172.795
|% -8,55
|
|IHLGM
|0,69
|8.737.308
|% -8,00
|
|ECILC
|3,59
|38.289.861
|% 8,13
|
|YKBNK
|1,80
|18.823.762
|% -4,26
|
|GARAN
|7,04
|66.938.450
|% -5,63
|
|ODAS
|1,17
|10.476.587
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6690
|7,7075
|% 0,83
|
|Frank
|6,6628
|6,7029
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7467
|1,7555
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,21
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,67
|