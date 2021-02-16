***KFEIN* *ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KFEIN******ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar15/02/2021 tarihinde KAFEİN YAZILIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,10-30,34 TL fiyat aralığından 46.813 toplam nominal tutarlı alış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir. Aynı gün KAFEİN YAZILIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 30,30-30,36 TL fiyat aralığından 1.250 toplam nominal tutarlı satış işlemi kurucusu olduğumuz yatırım fonları tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte KAFEİN YAZILIM A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15/02/2021 tarihi itibariyle %5 sınırının üstüne çıkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910206BIST