***KFEIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
07.02.2020 12:33
nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KFEIN.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (07/02/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817568
BIST
14:39121.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -297,63
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
14:395,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
14:396,5631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
14:39301,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,30
|Açılış
|: 301,90
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.427.832
|% 19,97
|
|ARENA
|12,96
|33.825.382
|% 17,71
|
|BUCIM
|7,87
|30.463.739
|% 16,94
|
|AYCES
|11,59
|5.910.122
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|70.931.635
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,63
|576.343.390
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,95
|318.693.825
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|231.677.502
|% 0,00
|
|SODA
|6,50
|229.053.759
|% 1,88
|
|VESTL
|16,39
|227.874.560
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,25
|175.934.656
|% 5,93
|
|KRDMD
|2,95
|318.693.825
|% 0,34
|
|ODAS
|2,28
|195.719.225
|% 1,33
|
|YKBNK
|3,15
|231.677.502
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,70
|123.545.429
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7234
|7,7621
|% 0,09
|
|Frank
|6,1088
|6,1456
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,22
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
|