***KFEIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***KFEIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [KFEIN]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/02/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPAY PİYASASITakas Tarihi07/02/2020AçıklamalarKFEIN.TE sırasındaki temerrüt işlemi 07/02/2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817610BIST