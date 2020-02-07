***KFEIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
07.02.2020 15:34
***KFEIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/02/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
07/02/2020
Açıklamalar
KFEIN.TE sırasındaki temerrüt işlemi 07/02/2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817610
BIST
15:59121.823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -460,56
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:595,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:596,5717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:59301,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 301,39
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.458.757
|% 19,97
|
|ARENA
|12,87
|35.780.751
|% 16,89
|
|AYCES
|11,59
|6.016.855
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,60
|29.315.043
|% 13,82
|
|DOKTA
|54,45
|72.463.096
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.189.532
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,64
|668.281.468
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,84
|463.398.816
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,95
|348.801.735
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,15
|263.784.440
|% 0,00
|
|SODA
|6,51
|247.781.374
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,25
|229.262.820
|% 5,93
|
|GUSGR
|2,84
|463.398.816
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,95
|348.801.735
|% 0,34
|
|ODAS
|2,26
|226.968.690
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,15
|263.784.440
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7248
|7,7635
|% 0,10
|
|Frank
|6,1071
|6,1439
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5912
|1,5992
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|0,03
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|3,25
|
|Yarım
|961
|986
|1,58
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,79
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|-0,34
|
Seans Raporu
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16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -584, 5 kaybederek (% -0.40 ) 146, 074
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16:11XU100
Endeks 121, 964 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 199.00 milyon TL de
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16:11TEKTU
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 433, 116 adet işlem
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16:06XU100
Endeks 122, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 7, 142.00 milyon TL de
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16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -333, 82 kaybederek (% -0.29 ) 115, 476