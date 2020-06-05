***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 / 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.06.2020Tescil Tarihi05.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin 01.06.2020 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849539BIST