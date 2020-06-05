***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2020 17:28
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 / 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin 01.06.2020 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849539
BIST
17:15110.307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 769,95
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:156,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7859
En Düşük
6,7351
17:157,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:15366,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -5,82
|Açılış
|: 366,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.420.662
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|276.416
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.193
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.660.922
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,25
|7.637.647
|% -7,21
|
|GARAN
|8,23
|1.216.446.836
|% 1,11
|
|THYAO
|12,73
|794.464.674
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,45
|495.118.249
|% 3,35
|
|ASELS
|31,90
|392.600.625
|% 0,69
|
|PETKM
|3,80
|382.700.301
|% -1,55
|
|GARAN
|8,23
|1.216.446.836
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,65
|243.495.967
|% -0,60
|
|PETKM
|3,80
|382.700.301
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,32
|126.554.084
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|113.858.600
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5685
|8,6115
|% 1,05
|
|Frank
|7,0002
|7,0424
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8000
|1,8091
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|