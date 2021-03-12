***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2021 10:21
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917804
BIST
13:161.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
13:167,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1271
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
13:169,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0904
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
13:16416,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 416,55
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:14
|TRILC
|17,71
|9.939.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.754.980
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.848.939
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|ULUSE
|58,80
|1.924.810
|% -6,67
|
|GLRYH
|10,70
|11.080.183
|% -5,73
|
|POLTK
|340,00
|7.503.049
|% -5,56
|
|SASA
|45,38
|758.951.200
|% 1,07
|
|GARAN
|8,98
|528.317.604
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,31
|450.762.510
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,48
|357.905.886
|% 0,00
|
|TCELL
|16,69
|348.398.941
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,31
|450.762.510
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,75
|217.761.953
|% 1,10
|
|GARAN
|8,98
|528.317.604
|% 0,22
|
|KRDMD
|7,48
|357.905.886
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,19
|178.975.172
|% 0,00
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6043
|7,6109
|% 1,81
|
|Euro
|9,0637
|9,0717
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,5545
|10,6074
|% 1,19
|
|Frank
|8,1376
|8,1866
|% 0,97
|
|Riyal
|2,0225
|2,0327
|% 1,76
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-21,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-23,00
|
|Tam
|2.740
|2.810
|-13,98
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-6,76
|
|Çeyrek
|664
|680
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|-0,01
|