***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 14:40
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 12.04.2021 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928479
BIST
16:061.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:068,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:069,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:06454,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,83
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TRGYO
|3,85
|271.905.724
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.295.174
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.203.033
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.665.821
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.563.987
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.141
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|EREGL
|18,25
|1.324.016.269
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,68
|1.089.966.986
|% 3,78
|
|SASA
|46,38
|1.081.909.196
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|226.492.719
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.268.577
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.554.443
|% -0,53
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0823
|% 0,14
|
|Euro
|9,6820
|9,6901
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1185
|11,1743
|% 0,37
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% 0,31
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:20BNTAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 896, 996 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
-
16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem