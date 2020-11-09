***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal Yazılım TeknolojileriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi150.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.11.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı67.500 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar67.500 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)45Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,028İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,055Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİştirak ilişkisi sona ermiştir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı67.500 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıLetven Ventures Teknoloji Yatırım Anonim ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiKTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.'nin diğer ortağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat gerektirmemektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca 09.11.2020 tarihli toplantısında, İştirak ve sermaye yapıları açısından daha sade yapıya kavuşulması ve böylece ek tasarruf ve operasyonel verimlilik artışı sağlanması amacıyla, Şirketimizin %45 oranında iştiraki olan, 150.000 TL ödenmiş sermayeli KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.' de sahip olduğu 67.500 adet nama yazılı payın tamamının Letven Ventures Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi 'ne toplam 67.500 TL bedel karşılığında devrine k arar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887387BIST