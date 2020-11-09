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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

09.11.2020 19:29
GÜNCEL HABERLER



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal Yazılım Teknolojileri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
150.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.11.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
67.500 TL
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
67.500 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
45
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,028
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,055
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak ilişkisi sona ermiştir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
67.500 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Letven Ventures Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.'nin diğer ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat gerektirmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca 09.11.2020 tarihli toplantısında, İştirak ve sermaye yapıları açısından daha sade yapıya kavuşulması ve böylece ek tasarruf ve operasyonel verimlilik artışı sağlanması amacıyla, Şirketimizin %45 oranında iştiraki olan, 150.000 TL ödenmiş sermayeli KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.' de sahip olduğu 67.500 adet nama yazılı payın tamamının Letven Ventures Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi 'ne toplam 67.500 TL bedel karşılığında devrine k arar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887387


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