***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 11.000.000 -82.867 613.882 2.683.690 4.802.218 19.016.923 0 19.016.923Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-267.145 -267.145 -267.145Düzeltmelerden Sonraki Tutar11.000.000 -82.867 613.882 2.416.545 4.802.218 18.749.778 18.749.778Transferler877.176 3.925.042 -4.802.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-492.245 13.605.889 13.113.644 2.973.673 16.087.317Dönem Karı (Zararı)13.605.889 13.605.889 2.973.673 16.579.562Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-492.245 -492.245 -492.245Sermaye Arttırımı8.750.000 8.750.000 8.750.000Kar Payları-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.050.545 30.050.545 30.050.545Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler241.925 333.483 -18.153 557.255 10.555.428 11.112.683Dönem Sonu Bakiyeler31 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Düzeltmelerden Sonraki Tutar19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Transferler620.986 12.984.903 -13.605.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-139.064 17.194.535 17.055.471 5.169.386 22.224.857Dönem Karı (Zararı)17.194.535 17.194.535 5.169.386 22.363.921Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-139.064 -139.064 -139.064Kar Payları-1.500.020 -1.500.020 -1.500.020Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler5.371.335 55.381 -1.061.492 4.365.224 22.740.545 27.105.769Dönem Sonu Bakiyeler31 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.000.452 4.256.885Dönem Karı (Zararı)22.363.921 16.579.561Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.363.921 16.579.561Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.900.004 10.062.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28 10.252.025 5.941.795Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28-35-36 338.023 475.848Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.334.409 544.236Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 148.380 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35-36 -1.144.766 -68.388Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 1.487.038 2.366.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.487.038 2.055.559Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 311.176Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35-38-39 -294.905 519.300Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -3.682.593 -1.540.449Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 3.319.095 2.059.749Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35 68.593 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41 139.064 -275.503Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -37.966Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler41 139.064 -237.537Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 65.462 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 65.462 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 442.130 1.033.831Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-528.833 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.236.547 -21.184.682Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 3.082.013 -23.608.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.458.568 -1.742.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 4.540.581 -21.866.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 -295.968 -450.700İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -65.126 -375.248İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 -230.842 -75.452Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 -762.347 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -762.347 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 82.259 -1.180.932Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -696.968 -1.561.768Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -172.421 3.737.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -172.421 3.737.462Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 646.097 1.451.229Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 1.192.487 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 1.192.487 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 354.540 -69.909İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 354.540 -69.909Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 1.189.210 486.715Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18 -208.892 -1.037.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -1.173.463 1.049.361Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -36.225 -54.797Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 -1.137.238 1.104.158Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.500.472 5.456.885Ödenen Temettüler-1.500.020 -1.200.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.374.870 -47.049.093Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.755 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 20.755 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27-28 -34.395.625 -47.049.093Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -1.179.389 -2.256.669Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -33.216.236 -44.792.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.661.818 49.490.675Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.728.948 38.800.545Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.728.948 38.800.545Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10.977.880 10.456.644Kredilerden Nakit Girişleri9 10.926.075 10.268.715Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 51.805 187.929Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -20.004.788 57.506Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -19.816.859 57.506Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -187.929 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.271.626 0Ödenen Faiz39 -2.485.226 -1.838.233Alınan Faiz38 2.848.724 1.540.449Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)867.906 473.764YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.287.400 6.698.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.287.400 6.698.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.859.394 2.160.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.146.794 8.859.394Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 27.146.794 8.859.394Ticari Alacaklar10 34.206.816 37.288.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 3.201.199 1.742.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 31.005.617 35.546.198Diğer Alacaklar13 724.255 455.625İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 443.014 377.888İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 281.241 77.737Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 9.603.624 8.841.277Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 9.603.624 8.841.277Stoklar16 1.098.673 1.180.932Peşin Ödenmiş Giderler18 2.085.187 1.444.484İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 738.268 215.359İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 1.346.919 1.229.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 9.497 0Diğer Dönen Varlıklar22 81.525 8.676İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6-22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 81.525 8.676ARA TOPLAM74.956.371 58.079.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.956.371 58.079.217DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar8 0 759.423Diğer Alacaklar13 27.338 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 27.338 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 2.038 0Maddi Duran Varlıklar27 2.069.513 1.475.299Taşıtlar268.712 297.767Mobilya ve Demirbaşlar1.433.832 1.092.351Özel Maliyetler366.969 85.181Kullanım Hakkı Varlıkları29 5.537.631 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 74.595.167 48.984.627Şerefiye26.292.242 15.997.714Markalar626.389 0Bilgisayar Yazılımları29.383 36.764Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri47.646.072 32.948.686Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.081 1.463Peşin Ödenmiş Giderler18 566.029 509.764İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 7.517 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 558.512 509.764Ertelenmiş Vergi Varlığı42 1.373.960 622.494Diğer Duran Varlıklar22 1.460 47.581İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6-22 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar22 1.460 47.581TOPLAM DURAN VARLIKLAR84.173.136 52.399.188TOPLAM VARLIKLAR159.129.507 110.478.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 265.974 6.771.291İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar265.974 6.771.291Banka Kredileri265.974 6.771.291Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.670.170 1.648.670İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları134.237 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar134.237 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.535.933 1.648.670Banka Kredileri1.214.980 1.648.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.320.953 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 51.805 187.929Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler51.805 187.929Ticari Borçlar10 5.692.857 5.865.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.692.857 5.865.278Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.983.907 2.337.810Diğer Borçlar13 1.579.286 1.224.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 1.579.286 1.224.746Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 1.742.234 1.122.681Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 1.742.234 1.122.681Devlet Teşvik ve Yardımları19 390.021 67.322Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 9.534 12.713İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 162İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6-18 9.534 12.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 18.846 192.808Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.821.765 1.340.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.388.692 1.029.386Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 433.073 311.176Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 125.333 1.262.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 125.333 1.262.571ARA TOPLAM18.351.732 22.034.381TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.351.732 22.034.381UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 4.112.332 1.848.754İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar676.609 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar676.609 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.435.723 1.848.754Banka Kredileri799.301 1.848.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.636.422 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 572.934 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri572.934 0Devlet Teşvik ve Yardımları19 1.285.904 419.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 205.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 205.713Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.425.676 2.419.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.425.676 2.419.841TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.396.846 4.893.701TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.748.578 26.928.082ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 89.941.897 70.021.222Ödenmiş Sermaye19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 35.421.880 30.050.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -416.870 -333.187Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-416.870 -333.187Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-416.870 -333.187Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 2.445.527 1.824.541Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler1.901.265 1.280.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 15.546.825 5.123.434Net Dönem Karı veya Zararı43 17.194.535 13.605.889Kontrol Gücü Olmayan Paylar41.439.032 13.529.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR131.380.929 83.550.323TOPLAM KAYNAKLAR159.129.507 110.478.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 123.768.574 97.668.115Satışların Maliyeti32 -80.483.689 -67.061.921TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.284.885 30.606.194BRÜT KAR (ZARAR)43.284.885 30.606.194Genel Yönetim Giderleri33 -12.703.155 -8.418.106Pazarlama Giderleri33 -441.138 -407.770Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -8.792.634 -3.592.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 3.263.444 2.938.175Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -2.152.427 -3.061.667ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.458.975 18.064.304Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 49.040 68.388Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 -65.462 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.442.553 18.132.692Finansman Gelirleri38 3.682.593 1.540.449Finansman Giderleri39 -3.319.095 -2.059.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.806.051 17.613.392Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-442.130 -1.033.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -1.013.394 -787.433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 571.264 -246.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.363.921 16.579.561DÖNEM KARI (ZARARI)22.363.921 16.579.561Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.169.386 2.973.672Ana Ortaklık Payları17.194.535 13.605.889Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,8700