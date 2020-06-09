***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Transferler0 0 23.059 710.056 12.820.486 -13.605.889 -52.288 -23.061 -75.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 510.335 0 0 3.891.036 4.401.371 588.019 4.989.390Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 3.891.036 3.891.036 491.373 4.382.409Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 510.335 0 0 0 510.335 96.646 606.981Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 30.050.545 200.207 2.534.597 17.943.920 3.891.036 74.370.305 14.094.059 88.464.364Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 129.624 17.064.911 -17.194.535 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 786.028 0 0 4.579.275 5.365.303 951.826 6.317.129Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.579.275 4.579.275 951.826 5.531.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 786.028 0 0 0 786.028 0 786.028Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 -186.435 0 0 0 -186.435 186.435 0Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 182.723 2.575.151 32.611.736 4.579.275 95.120.765 42.577.293 137.698.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI538.258 6.999.039Dönem Karı (Zararı)5.531.101 4.382.408Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.531.101 4.382.408Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.746.303 3.421.161Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 3.963.281 2.186.291Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 1.105.427 731.277Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.387.403 733.829Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-281.976 -2.552Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.052 360.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.052 671.821Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -311.176Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 -848.483 -37.474Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.317.576 -822.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 469.093 785.515Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 -786.028 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 -786.028 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-903.643 180.422Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler301.444 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.643 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-80.643 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.739.146 -804.530Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 2.342.953 4.272.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 3.168.898 -1.250.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -825.945 5.523.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-588.107 -261.678İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-514.485 -19.627İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.622 -242.051Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -7.726.731 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -7.726.731 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.748.604 -646.065Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)453.778 -1.110.156Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 5.062.280 -2.536.496İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 0 42.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.062.280 -2.579.153Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 46.144 74.203Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -756.080 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -756.080 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-753.152 -553.243İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.320 10.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-757.472 -563.243Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-242.004 696.760Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.534 -205.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler179.911 -535.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-355.033 -222.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)534.944 -313.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları538.258 6.999.039YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.801.381 -4.619.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri168.317 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri168.317 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -6.969.698 -4.619.167Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -272.592 -259.934Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.697.106 -4.359.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.551.002 -111.669Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 5.447.916 10.363.347Kredilerden Nakit Girişleri5 5.394.793 10.334.566Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 53.123 28.781Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -881.145 -10.456.644Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -829.340 -10.268.715Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -51.805 -187.929Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 984.319 0Ödenen Faiz17 -400.500 -640.896Alınan Faiz16 393.510 822.989Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.902 -200.465YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-712.121 2.268.203NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-712.121 2.268.203DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.146.794 8.859.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.434.673 11.127.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.434.673 27.146.794Ticari Alacaklar3-6 31.863.863 34.206.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 32.301 3.201.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 31.831.562 31.005.617Diğer Alacaklar1.313.551 724.255İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar957.499 443.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar356.052 281.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 17.330.355 9.603.624Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları17.330.355 9.603.624Stoklar6.847.277 1.098.673Peşin Ödenmiş Giderler2.146.306 2.085.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler574.312 738.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.571.994 1.346.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar61.661 9.497Diğer Dönen Varlıklar384.394 81.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar384.394 81.525ARA TOPLAM86.382.080 74.956.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR86.382.080 74.956.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar26.149 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.149 27.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.038 2.038Maddi Duran Varlıklar9 2.054.210 2.069.513Taşıtlar173.532 268.712Mobilya ve Demirbaşlar1.553.626 1.433.832Özel Maliyetler327.052 366.969Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.582.137 5.537.631Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 77.979.304 74.595.167Şerefiye26.292.242 26.292.242Markalar613.889 626.389Bilgisayar Yazılımları24.751 29.383Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri51.047.436 47.646.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar986 1.081Peşin Ödenmiş Giderler51.132 566.029İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 7.517İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler51.132 558.512Ertelenmiş Vergi Varlığı2.171.913 1.373.960Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.868.343 84.173.136TOPLAM VARLIKLAR173.250.423 159.129.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar275.413 265.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 275.413 265.974Banka Kredileri275.413 265.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3-5 3.366.152 3.670.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları150.410 134.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar150.410 134.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.215.742 3.535.933Banka Kredileri1.355.845 1.214.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.859.897 2.320.953Diğer Finansal Yükümlülükler5 53.123 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler53.123 51.805Ticari Borçlar6 10.755.137 5.692.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.755.137 5.692.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.030.051 2.983.907Diğer Borçlar826.134 1.579.286İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.320 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar821.814 1.579.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 631.862 1.742.234Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri631.862 1.742.234Devlet Teşvik ve Yardımları282.986 390.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 9.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 9.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar1.456.460 1.821.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.293.737 1.388.692Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar162.723 433.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler660.277 125.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler660.277 125.333ARA TOPLAM21.337.595 18.351.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.337.595 18.351.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.350.680 4.112.332İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3-5 634.185 676.609Kiralama İşlemlerinden Borçlar634.185 676.609İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 7.716.495 3.435.723Banka Kredileri5.246.816 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.469.679 2.636.422Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 927.226 572.934Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri927.226 572.934Devlet Teşvik ve Yardımları1.150.935 1.285.904Uzun Vadeli Karşılıklar3.785.929 3.425.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.785.929 3.425.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.214.770 9.396.846TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.552.365 27.748.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.120.765 89.941.897Ödenmiş Sermaye12 19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)35.421.880 35.421.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)182.723 -416.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.723 -416.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.723 -416.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.575.151 2.445.527Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler2.030.889 1.901.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.611.736 15.546.825Net Dönem Karı veya Zararı4.579.275 17.194.535Kontrol Gücü Olmayan Paylar42.577.293 41.439.032TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.698.058 131.380.929TOPLAM KAYNAKLAR173.250.423 159.129.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 34.187.297 26.776.922Satışların Maliyeti13 -24.017.881 -19.071.010TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.169.416 7.705.912BRÜT KAR (ZARAR)10.169.416 7.705.912Genel Yönetim Giderleri14 -4.328.871 -2.792.926Pazarlama Giderleri14 -88.779 -121.299Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -2.800.979 -721.744Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.278.522 1.043.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -530.977 -590.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.698.332 4.522.804Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.643 2.552FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.778.975 4.525.356Finansman Gelirleri16 1.317.576 822.989Finansman Giderleri17 -469.093 -785.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.627.458 4.562.830Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri903.643 -180.422Dönem Vergi (Gideri) Geliri-110.796 -383.850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.014.439 203.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.531.101 4.382.408DÖNEM KARI (ZARARI)5.531.101 4.382.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar951.826 491.372Ana Ortaklık Payları4.579.275 3.891.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,23000000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 786.028 606.981Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)786.028 606.981Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)786.028 606.981TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.317.129 4.989.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.138.262 588.018Ana Ortaklık Payları5.178.867 4.401.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850321BIST