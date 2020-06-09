***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:41
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
0 0 23.059 710.056 12.820.486 -13.605.889 -52.288 -23.061 -75.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 510.335 0 0 3.891.036 4.401.371 588.019 4.989.390
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 3.891.036 3.891.036 491.373 4.382.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 510.335 0 0 0 510.335 96.646 606.981
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 200.207 2.534.597 17.943.920 3.891.036 74.370.305 14.094.059 88.464.364
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 129.624 17.064.911 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 786.028 0 0 4.579.275 5.365.303 951.826 6.317.129
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.579.275 4.579.275 951.826 5.531.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 786.028 0 0 0 786.028 0 786.028
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 -186.435 0 0 0 -186.435 186.435 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 182.723 2.575.151 32.611.736 4.579.275 95.120.765 42.577.293 137.698.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
538.258 6.999.039
Dönem Karı (Zararı)
5.531.101 4.382.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.531.101 4.382.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.746.303 3.421.161
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 3.963.281 2.186.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 1.105.427 731.277
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.387.403 733.829
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-281.976 -2.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.052 360.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.052 671.821
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -311.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 -848.483 -37.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.317.576 -822.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 469.093 785.515
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -786.028 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -786.028 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-903.643 180.422
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
301.444 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.643 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.643 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.739.146 -804.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 2.342.953 4.272.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 3.168.898 -1.250.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -825.945 5.523.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-588.107 -261.678
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-514.485 -19.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.622 -242.051
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.726.731 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -7.726.731 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.748.604 -646.065
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
453.778 -1.110.156
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 5.062.280 -2.536.496
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 42.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.062.280 -2.579.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.144 74.203
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -756.080 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -756.080 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-753.152 -553.243
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.320 10.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-757.472 -563.243
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-242.004 696.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.534 -205.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.911 -535.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-355.033 -222.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
534.944 -313.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
538.258 6.999.039
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.801.381 -4.619.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.317 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.317 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -6.969.698 -4.619.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -272.592 -259.934
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.697.106 -4.359.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.551.002 -111.669
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.447.916 10.363.347
Kredilerden Nakit Girişleri
5 5.394.793 10.334.566
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 53.123 28.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -881.145 -10.456.644
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -829.340 -10.268.715
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -51.805 -187.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 984.319 0
Ödenen Faiz
17 -400.500 -640.896
Alınan Faiz
16 393.510 822.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.902 -200.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-712.121 2.268.203
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-712.121 2.268.203
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.146.794 8.859.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.434.673 11.127.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.434.673 27.146.794
Ticari Alacaklar
3-6 31.863.863 34.206.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 32.301 3.201.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.831.562 31.005.617
Diğer Alacaklar
1.313.551 724.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
957.499 443.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
356.052 281.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 17.330.355 9.603.624
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
17.330.355 9.603.624
Stoklar
6.847.277 1.098.673
Peşin Ödenmiş Giderler
2.146.306 2.085.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
574.312 738.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.571.994 1.346.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
61.661 9.497
Diğer Dönen Varlıklar
384.394 81.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
384.394 81.525
ARA TOPLAM
86.382.080 74.956.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.382.080 74.956.371
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
26.149 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.149 27.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.038 2.038
Maddi Duran Varlıklar
9 2.054.210 2.069.513
Taşıtlar
173.532 268.712
Mobilya ve Demirbaşlar
1.553.626 1.433.832
Özel Maliyetler
327.052 366.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.582.137 5.537.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 77.979.304 74.595.167
Şerefiye
26.292.242 26.292.242
Markalar
613.889 626.389
Bilgisayar Yazılımları
24.751 29.383
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
51.047.436 47.646.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
986 1.081
Peşin Ödenmiş Giderler
51.132 566.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 7.517
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.132 558.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.171.913 1.373.960
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.868.343 84.173.136
TOPLAM VARLIKLAR
173.250.423 159.129.507
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
275.413 265.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 275.413 265.974
Banka Kredileri
275.413 265.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3-5 3.366.152 3.670.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
150.410 134.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
150.410 134.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.215.742 3.535.933
Banka Kredileri
1.355.845 1.214.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.859.897 2.320.953
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 53.123 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
53.123 51.805
Ticari Borçlar
6 10.755.137 5.692.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.755.137 5.692.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.030.051 2.983.907
Diğer Borçlar
826.134 1.579.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.320 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
821.814 1.579.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 631.862 1.742.234
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
631.862 1.742.234
Devlet Teşvik ve Yardımları
282.986 390.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 9.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 9.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.456.460 1.821.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.293.737 1.388.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
162.723 433.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
660.277 125.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
660.277 125.333
ARA TOPLAM
21.337.595 18.351.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.337.595 18.351.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.350.680 4.112.332
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3-5 634.185 676.609
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
634.185 676.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.716.495 3.435.723
Banka Kredileri
5.246.816 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.469.679 2.636.422
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 927.226 572.934
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
927.226 572.934
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.150.935 1.285.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.785.929 3.425.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.785.929 3.425.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.214.770 9.396.846
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.552.365 27.748.578
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.120.765 89.941.897
Ödenmiş Sermaye
12 19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
35.421.880 35.421.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.723 -416.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.723 -416.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.723 -416.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.575.151 2.445.527
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
2.030.889 1.901.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.611.736 15.546.825
Net Dönem Karı veya Zararı
4.579.275 17.194.535
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.577.293 41.439.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.698.058 131.380.929
TOPLAM KAYNAKLAR
173.250.423 159.129.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 34.187.297 26.776.922
Satışların Maliyeti
13 -24.017.881 -19.071.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.169.416 7.705.912
BRÜT KAR (ZARAR)
10.169.416 7.705.912
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.328.871 -2.792.926
Pazarlama Giderleri
14 -88.779 -121.299
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -2.800.979 -721.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.278.522 1.043.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -530.977 -590.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.698.332 4.522.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
80.643 2.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.778.975 4.525.356
Finansman Gelirleri
16 1.317.576 822.989
Finansman Giderleri
17 -469.093 -785.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.627.458 4.562.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
903.643 -180.422
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-110.796 -383.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.014.439 203.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.531.101 4.382.408
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.531.101 4.382.408
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
951.826 491.372
Ana Ortaklık Payları
4.579.275 3.891.036
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,23000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 786.028 606.981
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
786.028 606.981
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
786.028 606.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.317.129 4.989.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.138.262 588.018
Ana Ortaklık Payları
5.178.867 4.401.371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850321
BIST