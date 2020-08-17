***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Transferler0 0 0 607.748 12.998.141 -13.605.889 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 242.117 0 34.047 8.349.302 8.625.466 1.387.722 10.013.188Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 8.349.302 8.349.302 1.482.269 9.831.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 242.117 0 34.047 0 276.164 -94.547 181.617Kar Payları0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 4.884.558 0 0 -1.095.579 0 3.788.979 19.857.647 23.646.626Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 34.935.103 -91.070 2.432.289 15.560.023 8.349.302 80.935.647 34.774.470 115.710.117Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 490.270 16.704.265 -17.194.535 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 447.184 0 22.364 4.863.131 5.332.679 1.754.976 7.087.655Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.863.131 4.863.131 1.496.844 6.359.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 447.184 0 22.364 0 469.548 258.132 727.680Kar Payları0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -4.842.255 0 0 51.418.563 0 46.576.308 18.918.467 65.494.775Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 30.579.625 30.314 2.935.797 82.692.017 4.863.131 140.850.884 62.112.475 202.963.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.512.595 14.001.872Dönem Karı (Zararı)6.359.975 9.831.570Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.359.975 9.831.570Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.194.134 5.202.064Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 8.197.528 5.346.322Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.167.679 -27.764Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.589.591 686.530Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 27.448Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -421.912 -741.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler754.793 1.078.704Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler754.793 1.078.704Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 -1.168.529 279.237Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -2.585.743 -1.684.801Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 1.417.214 1.964.038Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 -727.680 145.366Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 -727.680 145.366Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.120.327 340.051Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler89.149 -1.959.852Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -239.133 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9 -239.133 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.041.514 468.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 1.370.375 11.215.477İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 3.173.699 -912.249İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.803.324 12.127.726Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-186.725 -215.312İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.474 -6.444İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.251 -208.868Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -12.340.204 -9.497.374Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -12.340.204 -9.497.374Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.067.633 -577.608Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-811.096 1.034.090Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 10.280.442 -2.280.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 188.940 2.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.091.502 -2.282.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 -855.956 742.319Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -487.898 133.685Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -487.898 133.685Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-431.363 -443.319İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.320 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-435.683 -443.319Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-376.969 1.024.392Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.534 -199.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-124.953 -468.549Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-300.879 -191.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)175.926 -277.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.512.595 15.501.892Ödenen Temettüler-1.000.000 -1.500.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI68.564.985 -9.758.885Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri12 79.916.274Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 698.249 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 357.569 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 340.680 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -12.049.538 -9.758.885Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.212.346 -643.149Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.837.192 -9.115.736FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.808.871 15.009.273Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 21.245.369Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 13.109.327 4.629.090Kredilerden Nakit Girişleri5 13.094.535 4.573.671Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 14.792 55.419Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.755.053 -10.456.644Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.703.248 -10.268.715Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -51.805 -187.929Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -1.872.504 0Ödenen Faiz17 -1.417.214 -1.687.421Alınan Faiz16 2.585.743 1.408.184Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)158.572 -129.305YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.886.451 19.252.260NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.886.451 19.252.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.146.794 8.859.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 113.033.245 28.111.654Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 113.033.245 27.146.794Ticari Alacaklar3-6 32.836.441 34.206.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 27.500 3.201.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.808.941 31.005.617Diğer Alacaklar915.744 724.255İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 564.488 443.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar351.256 281.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 21.943.828 9.603.624Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları7 21.943.828 9.603.624Stoklar6.166.306 1.098.673Peşin Ödenmiş Giderler3.421.565 2.085.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 722.000 738.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.699.565 1.346.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16.824 9.497Diğer Dönen Varlıklar375.077 81.525İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar375.077 81.525ARA TOPLAM178.709.030 74.956.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR178.709.030 74.956.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.574 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.574 27.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar2.038 2.038Maddi Duran Varlıklar9 2.641.585 2.069.513Taşıtlar51.419 268.712Mobilya ve Demirbaşlar2.302.836 1.433.832Özel Maliyetler287.330 366.969Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.033.436 5.537.631Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 64.923.310 74.595.167Şerefiye11.870.744 26.292.242Markalar601.389 626.389Bilgisayar Yazılımları26.597 29.383Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri52.423.690 47.646.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar890 1.081Peşin Ödenmiş Giderler40.747 566.029İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 0 7.517İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler40.747 558.512Ertelenmiş Vergi Varlığı2.774.949 1.373.960Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.440.099 84.173.136TOPLAM VARLIKLAR253.149.129 159.129.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 257.685 265.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 257.685 265.974Banka Kredileri257.685 265.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3-5 6.388.083 3.670.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.466 134.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar166.466 134.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.221.617 3.535.933Banka Kredileri3.540.692 1.214.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.680.925 2.320.953Diğer Finansal Yükümlülükler14.792 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler14.792 51.805Ticari Borçlar3-6 15.973.299 5.692.857İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-6 188.940 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 15.784.359 5.692.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.127.951 2.983.907Diğer Borçlar1.147.923 1.579.286İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 4.320 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.143.603 1.579.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 1.082.906 1.742.234Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 1.082.906 1.742.234Devlet Teşvik ve Yardımları282.986 390.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 9.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 9.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.561.518 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar2.064.507 1.821.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.799.238 1.388.692Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar265.269 433.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler301.259 125.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler301.259 125.333ARA TOPLAM33.202.909 18.351.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.202.909 18.351.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 11.275.695 4.112.332İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 585.388 676.609Kiralama İşlemlerinden Borçlar585.388 676.609İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 10.690.307 3.435.723Banka Kredileri9.771.950 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar918.357 2.636.422Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 744.364 572.934Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri744.364 572.934Devlet Teşvik ve Yardımları1.015.971 1.285.904Uzun Vadeli Karşılıklar3.937.727 3.425.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.937.727 3.425.676Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.104 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.982.861 9.396.846TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.185.770 27.748.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.850.884 89.941.897Ödenmiş Sermaye12 19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 30.579.625 35.421.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 30.314 -416.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.314 -416.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.314 -416.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.935.797 2.445.527Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler2.391.535 1.901.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları82.692.017 15.546.825Net Dönem Karı veya Zararı4.863.131 17.194.535Kontrol Gücü Olmayan Paylar62.112.475 41.439.032TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.963.359 131.380.929TOPLAM KAYNAKLAR253.149.129 159.129.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 73.529.553 56.301.494 39.342.256 29.524.572Satışların Maliyeti-53.466.874 -38.427.743 -29.448.993 -19.356.733TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.062.679 17.873.751 9.893.263 10.167.839BRÜT KAR (ZARAR)20.062.679 17.873.751 9.893.263 10.167.839Genel Yönetim Giderleri14 -8.268.878 -5.355.254 -3.940.007 -2.562.328Pazarlama Giderleri14 -117.084 -205.762 -28.305 -84.463Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -5.581.578 -2.289.120 -2.780.599 -1.567.376Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.197.850 1.736.685 919.328 692.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.223.316 -1.281.994 -692.339 -691.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.069.673 10.478.306 3.371.341 5.955.502Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler242.100 0 161.457 -2.552Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -27.448 0 -27.448FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.311.773 10.450.858 3.532.798 5.925.502Finansman Gelirleri16 2.585.743 1.684.801 1.268.167 861.812Finansman Giderleri17 -1.417.214 -1.964.038 -948.121 -1.178.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.480.302 10.171.621 3.852.844 5.608.791Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.120.327 -340.051 -3.023.970 -159.629Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.717.455 -681.309 -3.606.659 -297.459Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.597.128 341.258 582.689 137.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.359.975 9.831.570 828.874 5.449.162DÖNEM KARI (ZARARI)6.359.975 9.831.570 828.874 5.449.162Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.496.844 1.482.268 545.018 990.896Ana Ortaklık Payları19 4.863.131 8.349.302 283.856 4.458.266Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,25000000 0,42000000 0,01000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar727.680 181.617 -58.348 -425.364Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 727.680 181.617 -58.348 -425.364Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)727.680 181.617 -58.348 -425.364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.087.655 10.013.187 770.526 5.023.798Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.754.976 1.387.721 616.714 799.703Ana Ortaklık Payları5.332.679 8.625.466 153.812 4.224.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869573BIST