***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2020 21:37
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
0 0 0 607.748 12.998.141 -13.605.889 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 242.117 0 34.047 8.349.302 8.625.466 1.387.722 10.013.188
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 8.349.302 8.349.302 1.482.269 9.831.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 242.117 0 34.047 0 276.164 -94.547 181.617
Kar Payları
0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 4.884.558 0 0 -1.095.579 0 3.788.979 19.857.647 23.646.626
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 34.935.103 -91.070 2.432.289 15.560.023 8.349.302 80.935.647 34.774.470 115.710.117
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 490.270 16.704.265 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 4.863.131 5.332.679 1.754.976 7.087.655
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.863.131 4.863.131 1.496.844 6.359.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 0 469.548 258.132 727.680
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.842.255 0 0 51.418.563 0 46.576.308 18.918.467 65.494.775
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.579.625 30.314 2.935.797 82.692.017 4.863.131 140.850.884 62.112.475 202.963.359
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.512.595 14.001.872
Dönem Karı (Zararı)
6.359.975 9.831.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.359.975 9.831.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.194.134 5.202.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 8.197.528 5.346.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.167.679 -27.764
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.589.591 686.530
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.448
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -421.912 -741.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
754.793 1.078.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
754.793 1.078.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 -1.168.529 279.237
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.585.743 -1.684.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 1.417.214 1.964.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -727.680 145.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -727.680 145.366
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.120.327 340.051
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
89.149 -1.959.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -239.133 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -239.133 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.041.514 468.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 1.370.375 11.215.477
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 3.173.699 -912.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.803.324 12.127.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.725 -215.312
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.474 -6.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.251 -208.868
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -12.340.204 -9.497.374
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -12.340.204 -9.497.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.067.633 -577.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-811.096 1.034.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 10.280.442 -2.280.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 188.940 2.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.091.502 -2.282.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -855.956 742.319
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -487.898 133.685
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -487.898 133.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-431.363 -443.319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.320 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-435.683 -443.319
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-376.969 1.024.392
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.534 -199.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.953 -468.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-300.879 -191.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
175.926 -277.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.512.595 15.501.892
Ödenen Temettüler
-1.000.000 -1.500.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
68.564.985 -9.758.885
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12 79.916.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 698.249 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 357.569 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 340.680 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -12.049.538 -9.758.885
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.212.346 -643.149
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.837.192 -9.115.736
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.808.871 15.009.273
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 21.245.369
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 13.109.327 4.629.090
Kredilerden Nakit Girişleri
5 13.094.535 4.573.671
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 14.792 55.419
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.755.053 -10.456.644
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.703.248 -10.268.715
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -51.805 -187.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.872.504 0
Ödenen Faiz
17 -1.417.214 -1.687.421
Alınan Faiz
16 2.585.743 1.408.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
158.572 -129.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.886.451 19.252.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.886.451 19.252.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.146.794 8.859.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 113.033.245 28.111.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.033.245 27.146.794
Ticari Alacaklar
3-6 32.836.441 34.206.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 27.500 3.201.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.808.941 31.005.617
Diğer Alacaklar
915.744 724.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 564.488 443.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
351.256 281.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 21.943.828 9.603.624
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
7 21.943.828 9.603.624
Stoklar
6.166.306 1.098.673
Peşin Ödenmiş Giderler
3.421.565 2.085.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 722.000 738.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.699.565 1.346.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.824 9.497
Diğer Dönen Varlıklar
375.077 81.525
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
375.077 81.525
ARA TOPLAM
178.709.030 74.956.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.709.030 74.956.371
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
22.574 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.574 27.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.038 2.038
Maddi Duran Varlıklar
9 2.641.585 2.069.513
Taşıtlar
51.419 268.712
Mobilya ve Demirbaşlar
2.302.836 1.433.832
Özel Maliyetler
287.330 366.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.033.436 5.537.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 64.923.310 74.595.167
Şerefiye
11.870.744 26.292.242
Markalar
601.389 626.389
Bilgisayar Yazılımları
26.597 29.383
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
52.423.690 47.646.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
890 1.081
Peşin Ödenmiş Giderler
40.747 566.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 0 7.517
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
40.747 558.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.774.949 1.373.960
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.440.099 84.173.136
TOPLAM VARLIKLAR
253.149.129 159.129.507
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 257.685 265.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 257.685 265.974
Banka Kredileri
257.685 265.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3-5 6.388.083 3.670.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.466 134.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
166.466 134.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.221.617 3.535.933
Banka Kredileri
3.540.692 1.214.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.680.925 2.320.953
Diğer Finansal Yükümlülükler
14.792 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14.792 51.805
Ticari Borçlar
3-6 15.973.299 5.692.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 188.940 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.784.359 5.692.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.127.951 2.983.907
Diğer Borçlar
1.147.923 1.579.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.320 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.143.603 1.579.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 1.082.906 1.742.234
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 1.082.906 1.742.234
Devlet Teşvik ve Yardımları
282.986 390.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 9.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 9.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.561.518 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.064.507 1.821.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.799.238 1.388.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
265.269 433.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301.259 125.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301.259 125.333
ARA TOPLAM
33.202.909 18.351.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.202.909 18.351.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.275.695 4.112.332
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 585.388 676.609
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
585.388 676.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.690.307 3.435.723
Banka Kredileri
9.771.950 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
918.357 2.636.422
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 744.364 572.934
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
744.364 572.934
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.015.971 1.285.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.937.727 3.425.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.937.727 3.425.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9.104 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.982.861 9.396.846
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.185.770 27.748.578
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.850.884 89.941.897
Ödenmiş Sermaye
12 19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 30.579.625 35.421.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 30.314 -416.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.314 -416.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.314 -416.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.935.797 2.445.527
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
2.391.535 1.901.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.692.017 15.546.825
Net Dönem Karı veya Zararı
4.863.131 17.194.535
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.112.475 41.439.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.963.359 131.380.929
TOPLAM KAYNAKLAR
253.149.129 159.129.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 73.529.553 56.301.494 39.342.256 29.524.572
Satışların Maliyeti
-53.466.874 -38.427.743 -29.448.993 -19.356.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.062.679 17.873.751 9.893.263 10.167.839
BRÜT KAR (ZARAR)
20.062.679 17.873.751 9.893.263 10.167.839
Genel Yönetim Giderleri
14 -8.268.878 -5.355.254 -3.940.007 -2.562.328
Pazarlama Giderleri
14 -117.084 -205.762 -28.305 -84.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -5.581.578 -2.289.120 -2.780.599 -1.567.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.197.850 1.736.685 919.328 692.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.223.316 -1.281.994 -692.339 -691.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.069.673 10.478.306 3.371.341 5.955.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
242.100 0 161.457 -2.552
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -27.448 0 -27.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.311.773 10.450.858 3.532.798 5.925.502
Finansman Gelirleri
16 2.585.743 1.684.801 1.268.167 861.812
Finansman Giderleri
17 -1.417.214 -1.964.038 -948.121 -1.178.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.480.302 10.171.621 3.852.844 5.608.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.120.327 -340.051 -3.023.970 -159.629
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.717.455 -681.309 -3.606.659 -297.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.597.128 341.258 582.689 137.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.359.975 9.831.570 828.874 5.449.162
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.359.975 9.831.570 828.874 5.449.162
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.496.844 1.482.268 545.018 990.896
Ana Ortaklık Payları
19 4.863.131 8.349.302 283.856 4.458.266
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,25000000 0,42000000 0,01000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
727.680 181.617 -58.348 -425.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 727.680 181.617 -58.348 -425.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
727.680 181.617 -58.348 -425.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.087.655 10.013.187 770.526 5.023.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.754.976 1.387.721 616.714 799.703
Ana Ortaklık Payları
5.332.679 8.625.466 153.812 4.224.095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869573
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