***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Transferler0 0 0 616.139 12.989.750 -13.605.889 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 61.432 0 0 11.072.066 11.133.498 2.739.850 13.873.348Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 11.072.066 11.072.066 2.877.532 13.949.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 61.432 0 0 0 61.432 -137.882 -76.450Kar Payları0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 4.884.557 0 0 -716.885 0 4.167.672 21.221.779 25.389.451Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 34.935.102 -271.755 2.440.680 15.896.279 11.072.066 83.822.372 37.490.730 121.313.102Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 533.562 16.660.973 -17.194.535 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 271.952 0 -127.298 11.057.061 11.201.715 2.514.238 13.715.953Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 11.057.061 11.057.061 2.256.106 13.313.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 271.952 0 -127.298 0 144.654 258.132 402.786Kar Payları0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -4.355.304 0 0 35.551.540 0 31.196.236 16.868.558 48.064.794Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 31.066.576 -144.918 2.979.089 66.632.040 11.057.061 131.339.848 60.821.828 192.161.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.844.942 16.029.251Dönem Karı (Zararı)13.313.167 13.949.798Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.313.167 13.949.798Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.993.179 5.286.355Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 12.951.196 8.655.351Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27.448Maddi Duran V 10 1.096.249 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-585.079 -621.899Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.035.864 1.279.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.035.864 1.279.881Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16-17 -4.685.904 -230.099Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -6.884.911 -2.803.259Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 2.199.007 2.573.160Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-402.786 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-402.786 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.038 22.500İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler2.038 22.500Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.277.755 637.256Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.890.269 -2.861.470Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-241.031 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-241.031 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -2.388.472İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.461.404 -1.706.882Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-399.018 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 -5.373.089 2.660.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 3.199.821 -360.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -8.572.910 3.020.862Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler63.871 -391.044İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-153.435 -199.365İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)217.306 -191.679Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.982.537 -3.538.270Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 -3.982.537 -3.538.270Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.413.348 -1.301.319Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.591.338 -234.610Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-6 7.115.786 1.224.929İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 7.115.786 1.224.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8 286.067 341.993Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -272.673 1.351.454Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -272.673 1.351.454Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler976.979 -302.490İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 4.320İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)976.979 -306.810Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-511.939 1.269.167Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-9.534 -204.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-350.631 -2.583.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-396.086 -3.301.722Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)45.455 718.360Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.844.942 17.529.271Ödenen Temettüler-1.000.000 -1.500.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI42.397.853 -31.517.400Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri79.916.274 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-17.429.550 -13.940.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 719.624 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 378.944 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 340.680 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -20.808.495 -17.577.400Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.746.936 -940.921Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -19.061.559 -16.636.479FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.326.779 22.807.369Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.961.629Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.884.557Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.884.557Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 16.529.693 5.095.892Kredilerden Nakit Girişleri5 16.515.448 5.068.898Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri5 14.245 26.994Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.365.834 -10.456.644Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.314.029 -10.268.715Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -51.805 -187.929Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -2.522.984 -908.164Ödenen Faiz17 -2.199.007 -2.147.159Alınan Faiz16 6.884.911 2.377.258YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.569.574 7.319.220NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.569.574 7.319.220DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.146.794 8.859.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 96.716.368 16.178.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 96.716.368 27.146.794Finansal Yatırımlar399.018 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar399.018 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar399.018 0Ticari Alacaklar6 39.579.905 34.206.816İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 1.378 3.201.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 39.578.527 31.005.617Diğer Alacaklar665.148 724.255İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar596.449 443.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar68.699 281.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar7 13.586.161 9.603.624Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları3-7 13.586.161 9.603.624Stoklar3.512.021 1.098.673Peşin Ödenmiş Giderler7.143.004 2.085.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler663.437 738.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.479.567 1.346.919Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35.168 9.497Diğer Dönen Varlıklar451.940 81.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar451.940 81.525ARA TOPLAM162.088.733 74.956.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR162.088.733 74.956.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.574 27.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.574 27.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 2.038Maddi Duran Varlıklar9 2.884.513 2.069.513Taşıtlar51.419 268.712Mobilya ve Demirbaşlar2.585.389 1.433.832Özel Maliyetler247.705 366.969Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.464.072 5.537.631Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 67.254.067 74.595.167Şerefiye11.870.314 26.292.242Markalar588.889 626.389Bilgisayar Yazılımları21.743 29.383Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri54.772.326 47.646.072Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar795 1.081Peşin Ödenmiş Giderler99.550 566.029İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 7.517İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler99.550 558.512Ertelenmiş Vergi Varlığı2.376.795 1.373.960Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.103.031 84.173.136TOPLAM VARLIKLAR238.191.764 159.129.507KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 250.000 265.974İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar250.000 265.974Banka Kredileri250.000 265.974Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3-5 7.228.372 3.670.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları182.522 134.237Kiralama İşlemlerinden Borçlar182.522 134.237İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.045.850 3.535.933Banka Kredileri4.818.299 1.214.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.227.551 2.320.953Diğer Finansal Yükümlülükler14.245 51.805Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler14.245 51.805Ticari Borçlar6 12.808.643 5.692.857İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.808.643 5.692.857Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.269.974 2.983.907Diğer Borçlar2.556.265 1.579.286İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.556.265 1.579.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 1.712.785 1.742.234Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.712.785 1.742.234Devlet Teşvik ve Yardımları282.986 390.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 9.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 9.534Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü447.204 18.846Kısa Vadeli Karşılıklar2.011.167 1.821.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.514.681 1.388.692Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar496.486 433.073Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler170.788 125.333İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler170.788 125.333ARA TOPLAM30.752.429 18.351.732TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.752.429 18.351.732UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 9.794.811 4.112.332İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 532.499 676.609Kiralama İşlemlerinden Borçlar532.499 676.609İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 9.262.312 3.435.723Banka Kredileri8.453.606 799.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar808.706 2.636.422Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 329.710 572.934Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri329.710 572.934Devlet Teşvik ve Yardımları881.000 1.285.904Uzun Vadeli Karşılıklar4.272.138 3.425.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.272.138 3.425.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.277.659 9.396.846TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.030.088 27.748.578ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 131.339.848 89.941.897Ödenmiş Sermaye19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31.066.576 35.421.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-144.918 -416.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-144.918 -416.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-144.918 -416.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.979.089 2.445.527Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler2.434.827 1.901.265Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.632.040 15.546.825Net Dönem Karı veya Zararı11.057.061 17.194.535Kontrol Gücü Olmayan Paylar60.821.828 41.439.032TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.161.676 131.380.929TOPLAM KAYNAKLAR238.191.764 159.129.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 113.381.663 87.160.024 39.852.110 30.858.530Satışların Maliyeti13 -80.772.293 -58.188.888 -27.305.419 -19.761.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.609.370 28.971.136 12.546.691 11.097.385BRÜT KAR (ZARAR)32.609.370 28.971.136 12.546.691 11.097.385Genel Yönetim Giderleri14 -11.111.305 -8.633.442 -2.842.427 -3.278.188Pazarlama Giderleri14 -223.979 -329.566 -106.895 -123.804Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -9.836.659 -6.168.045 -4.255.081 -3.878.925Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.025.776 1.961.416 1.827.926 224.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.800.615 -1.471.084 -2.577.299 -189.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.662.588 14.330.415 4.592.915 3.852.109Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler244.468 49.040 2.368 49.040Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 27.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.038 -22.500 -2.038 -22.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.905.018 14.356.955 4.593.245 3.906.097Finansman Gelirleri16 6.884.911 2.803.259 4.299.168 1.118.458Finansman Giderleri17 -2.199.007 -2.573.160 -781.793 -609.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.590.922 14.587.054 8.110.620 4.415.433Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.277.755 -637.256 -1.157.428 -297.205Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.427.170 -1.029.188 -709.715 -347.879Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.149.415 391.932 -447.713 50.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.313.167 13.949.798 6.953.192 4.118.228DÖNEM KARI (ZARARI)13.313.167 13.949.798 6.953.192 4.118.228Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.256.106 2.877.732 759.262 1.395.464Ana Ortaklık Payları11.057.061 11.072.066 6.193.930 2.722.764Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,56000000 0,56000000 0,31000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar402.786 -27.637 -324.894 -209.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)402.786 -27.637 -324.894 -209.254Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)402.786 -27.637 -324.894 -209.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.715.953 13.922.161 6.628.298 3.908.974Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.366.824 2.739.850 611.848 1.352.129Ana Ortaklık Payları11.349.129 11.182.311 6.016.450 2.556.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886475BIST