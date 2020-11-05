***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2020 22:07
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
0 0 0 616.139 12.989.750 -13.605.889 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 61.432 0 0 11.072.066 11.133.498 2.739.850 13.873.348
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 11.072.066 11.072.066 2.877.532 13.949.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 61.432 0 0 0 61.432 -137.882 -76.450
Kar Payları
0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 4.884.557 0 0 -716.885 0 4.167.672 21.221.779 25.389.451
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 34.935.102 -271.755 2.440.680 15.896.279 11.072.066 83.822.372 37.490.730 121.313.102
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 533.562 16.660.973 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 271.952 0 -127.298 11.057.061 11.201.715 2.514.238 13.715.953
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 11.057.061 11.057.061 2.256.106 13.313.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 271.952 0 -127.298 0 144.654 258.132 402.786
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.355.304 0 0 35.551.540 0 31.196.236 16.868.558 48.064.794
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 31.066.576 -144.918 2.979.089 66.632.040 11.057.061 131.339.848 60.821.828 192.161.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.844.942 16.029.251
Dönem Karı (Zararı)
13.313.167 13.949.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.313.167 13.949.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.993.179 5.286.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 12.951.196 8.655.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.448
Maddi Duran V 10 1.096.249 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-585.079 -621.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.035.864 1.279.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.035.864 1.279.881
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 -4.685.904 -230.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.884.911 -2.803.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.199.007 2.573.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-402.786 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-402.786 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.038 22.500
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.038 22.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.277.755 637.256
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.890.269 -2.861.470
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.031 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-241.031 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -2.388.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.461.404 -1.706.882
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-399.018 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 -5.373.089 2.660.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 3.199.821 -360.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.572.910 3.020.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.871 -391.044
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.435 -199.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
217.306 -191.679
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.982.537 -3.538.270
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 -3.982.537 -3.538.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.413.348 -1.301.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.591.338 -234.610
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-6 7.115.786 1.224.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 7.115.786 1.224.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 286.067 341.993
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -272.673 1.351.454
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -272.673 1.351.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
976.979 -302.490
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 4.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
976.979 -306.810
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-511.939 1.269.167
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-9.534 -204.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.631 -2.583.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-396.086 -3.301.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
45.455 718.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.844.942 17.529.271
Ödenen Temettüler
-1.000.000 -1.500.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.397.853 -31.517.400
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
79.916.274 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-17.429.550 -13.940.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 719.624 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 378.944 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 340.680 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -20.808.495 -17.577.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.746.936 -940.921
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -19.061.559 -16.636.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.326.779 22.807.369
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.961.629
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.884.557
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.884.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 16.529.693 5.095.892
Kredilerden Nakit Girişleri
5 16.515.448 5.068.898
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 14.245 26.994
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.365.834 -10.456.644
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.314.029 -10.268.715
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -51.805 -187.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -2.522.984 -908.164
Ödenen Faiz
17 -2.199.007 -2.147.159
Alınan Faiz
16 6.884.911 2.377.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.569.574 7.319.220
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.569.574 7.319.220
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.146.794 8.859.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.716.368 16.178.614
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 96.716.368 27.146.794
Finansal Yatırımlar
399.018 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
399.018 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
399.018 0
Ticari Alacaklar
6 39.579.905 34.206.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 1.378 3.201.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 39.578.527 31.005.617
Diğer Alacaklar
665.148 724.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
596.449 443.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.699 281.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
7 13.586.161 9.603.624
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
3-7 13.586.161 9.603.624
Stoklar
3.512.021 1.098.673
Peşin Ödenmiş Giderler
7.143.004 2.085.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
663.437 738.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.479.567 1.346.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35.168 9.497
Diğer Dönen Varlıklar
451.940 81.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
451.940 81.525
ARA TOPLAM
162.088.733 74.956.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.088.733 74.956.371
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
22.574 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.574 27.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 2.038
Maddi Duran Varlıklar
9 2.884.513 2.069.513
Taşıtlar
51.419 268.712
Mobilya ve Demirbaşlar
2.585.389 1.433.832
Özel Maliyetler
247.705 366.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.464.072 5.537.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 67.254.067 74.595.167
Şerefiye
11.870.314 26.292.242
Markalar
588.889 626.389
Bilgisayar Yazılımları
21.743 29.383
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
54.772.326 47.646.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
795 1.081
Peşin Ödenmiş Giderler
99.550 566.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 7.517
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
99.550 558.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.376.795 1.373.960
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.103.031 84.173.136
TOPLAM VARLIKLAR
238.191.764 159.129.507
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 250.000 265.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.000 265.974
Banka Kredileri
250.000 265.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3-5 7.228.372 3.670.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.522 134.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
182.522 134.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.045.850 3.535.933
Banka Kredileri
4.818.299 1.214.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.227.551 2.320.953
Diğer Finansal Yükümlülükler
14.245 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14.245 51.805
Ticari Borçlar
6 12.808.643 5.692.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.808.643 5.692.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.269.974 2.983.907
Diğer Borçlar
2.556.265 1.579.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.556.265 1.579.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 1.712.785 1.742.234
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.712.785 1.742.234
Devlet Teşvik ve Yardımları
282.986 390.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 9.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 9.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
447.204 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.011.167 1.821.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.514.681 1.388.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
496.486 433.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.788 125.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
170.788 125.333
ARA TOPLAM
30.752.429 18.351.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.752.429 18.351.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.794.811 4.112.332
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 532.499 676.609
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
532.499 676.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.262.312 3.435.723
Banka Kredileri
8.453.606 799.301
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
808.706 2.636.422
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 329.710 572.934
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
329.710 572.934
Devlet Teşvik ve Yardımları
881.000 1.285.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.272.138 3.425.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.272.138 3.425.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.277.659 9.396.846
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.030.088 27.748.578
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 131.339.848 89.941.897
Ödenmiş Sermaye
19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31.066.576 35.421.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-144.918 -416.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.918 -416.870
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.918 -416.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.979.089 2.445.527
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
2.434.827 1.901.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.632.040 15.546.825
Net Dönem Karı veya Zararı
11.057.061 17.194.535
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.821.828 41.439.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.161.676 131.380.929
TOPLAM KAYNAKLAR
238.191.764 159.129.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 113.381.663 87.160.024 39.852.110 30.858.530
Satışların Maliyeti
13 -80.772.293 -58.188.888 -27.305.419 -19.761.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.609.370 28.971.136 12.546.691 11.097.385
BRÜT KAR (ZARAR)
32.609.370 28.971.136 12.546.691 11.097.385
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.111.305 -8.633.442 -2.842.427 -3.278.188
Pazarlama Giderleri
14 -223.979 -329.566 -106.895 -123.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -9.836.659 -6.168.045 -4.255.081 -3.878.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.025.776 1.961.416 1.827.926 224.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.800.615 -1.471.084 -2.577.299 -189.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.662.588 14.330.415 4.592.915 3.852.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
244.468 49.040 2.368 49.040
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 27.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.038 -22.500 -2.038 -22.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.905.018 14.356.955 4.593.245 3.906.097
Finansman Gelirleri
16 6.884.911 2.803.259 4.299.168 1.118.458
Finansman Giderleri
17 -2.199.007 -2.573.160 -781.793 -609.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.590.922 14.587.054 8.110.620 4.415.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.277.755 -637.256 -1.157.428 -297.205
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.427.170 -1.029.188 -709.715 -347.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.149.415 391.932 -447.713 50.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.313.167 13.949.798 6.953.192 4.118.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.313.167 13.949.798 6.953.192 4.118.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.256.106 2.877.732 759.262 1.395.464
Ana Ortaklık Payları
11.057.061 11.072.066 6.193.930 2.722.764
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 19 0,56000000 0,56000000 0,31000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
402.786 -27.637 -324.894 -209.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
402.786 -27.637 -324.894 -209.254
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
402.786 -27.637 -324.894 -209.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.715.953 13.922.161 6.628.298 3.908.974
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.366.824 2.739.850 611.848 1.352.129
Ana Ortaklık Payları
11.349.129 11.182.311 6.016.450 2.556.845
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886475
BIST