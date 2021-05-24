***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929Transferler0 0 0 129.624 17.064.911 -17.194.535 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 786.028 0 0 4.579.275 5.365.303 951.826 6.317.129Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.579.275 4.579.275 951.826 5.531.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 786.028 0 0 0 786.028 0 786.028Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 -186.435 0 0 0 -186.435 186.435 0Dönem Sonu Bakiyeler12 19.750.000 35.421.880 182.723 2.575.151 32.611.736 4.579.275 95.120.765 42.577.293 137.698.058Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324Transferler0 0 0 1.680.249 28.809.184 -30.489.433 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 979.243 0 0 -5.651.860 -4.672.617 3.011.357 -1.661.260Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 -5.651.860 -5.651.860 2.589.285 -3.062.575Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 979.243 0 0 0 979.243 422.072 1.401.315Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 2 0 0 0 2 -3 -1Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 31.066.576 463.412 4.903.317 106.176.540 -5.651.860 156.707.985 70.452.078 227.160.063Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.440 1.608.620Dönem Karı (Zararı)-3.062.575 5.531.101Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.062.575 5.531.101Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.028.951 3.816.665Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 5.833.649 5.033.643Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.880.715 1.105.427Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.322.756 1.387.403Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-442.041 -281.976Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.042.505 -5.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.042.505 -5.052Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17-18 -640.169 -848.483Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.624.167 -1.317.576Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 983.998 469.093Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -1.401.315 -786.028Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19 -1.401.315 -786.028Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.500.678 -903.643Nakit Dışı Kalem-185.756 301.444Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -80.643Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -80.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.085.816 -7.739.146Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 13.475.912 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 8.519.977 2.342.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 51.266 3.168.898İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-7 8.468.711 -825.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.287 -588.107İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.685 -514.485İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-602 -73.622Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8 -12.016.206 -7.726.731Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)8 -12.016.206 -7.726.731Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler269.873 -5.748.604Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)794.225 453.778Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.905.726 5.062.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -8.905.726 5.062.280Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.027.550 46.144Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler8 -3.948.277 -756.080Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)8 -3.948.277 -756.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.246.120 -753.152İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)77.428 4.320İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.323.548 -757.472Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)38.788 -242.004Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-148.305 -9.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.070.780 179.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.394 -355.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.073.174 534.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-119.440 1.608.620YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.648.247 -6.801.381Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 17.896 168.317Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 17.896 168.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -11.666.143 -6.969.698Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.721.348 -272.592Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.944.795 -6.697.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI794.698 4.480.640Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.706.804 5.447.916Kredilerden Nakit Girişleri6 1.612.630 5.394.793Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 94.174 53.123Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.172.908 -881.145Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.172.908 -829.340Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 0 -51.805Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.015.780 -984.319Ödenen Faiz18 -983.998 -400.500Alınan Faiz17 1.624.167 393.510Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)636.413 905.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.972.989 -712.121NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.972.989 -712.121DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.066.969 27.146.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.093.980 26.434.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.093.980 28.066.969Finansal Yatırımlar5 2.068.345 2.234.257Ticari Alacaklar3-7 42.772.026 51.292.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 16.156 67.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 42.755.870 51.224.581Diğer Alacaklar615.091 575.147İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar535.794 518.109İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.297 57.038Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8 24.347.134 12.330.928Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları8 24.347.134 12.330.928Stoklar135.638 405.511Peşin Ödenmiş Giderler4.513.186 5.286.778İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler460.355 401.583İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.052.831 4.885.195Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.265 33.269Diğer Dönen Varlıklar309.378 279.980İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar309.378 279.980ARA TOPLAM91.861.043 100.504.842TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.861.043 100.504.842DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar72.751.250 86.061.250Diğer Alacaklar28.145 49.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.145 49.802Maddi Duran Varlıklar10 5.721.146 5.322.194Taşıtlar1.864.394 1.921.614Mobilya ve Demirbaşlar3.648.375 3.163.056Özel Maliyetler208.377 237.524Kullanım Hakkı Varlıkları3.453.119 3.916.377Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 135.077.179 129.741.210Şerefiye64.740.544 64.740.544Markalar563.889 576.389Bilgisayar Yazılımları10.652 16.994Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri69.635.601 64.406.583Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar126.493 700Peşin Ödenmiş Giderler366.772 387.405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler366.772 387.405Ertelenmiş Vergi Varlığı4.331.454 1.218.365Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 1.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR221.730.525 226.698.063TOPLAM VARLIKLAR313.591.568 327.202.905KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.250.000 250.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.250.000 250.000Banka Kredileri1.250.000 250.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.132.299 8.890.388İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları181.559 186.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar181.559 186.515İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.950.740 8.703.873Banka Kredileri5.981.591 5.891.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.969.149 2.812.310Diğer Finansal Yükümlülükler6 94.174 84.835Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler94.174 84.835Ticari Borçlar7 10.004.072 18.909.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.004.072 18.909.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.152.854 4.125.304Diğer Borçlar33.614.459 34.860.579İlişkili Taraflara Diğer Borçlar606.629 529.201İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.007.830 34.331.378Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 7.059.337 10.894.133Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7.059.337 10.894.133Devlet Teşvik ve Yardımları358.842 313.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)148.305 148.305 296.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü935.567 812.155Kısa Vadeli Karşılıklar3.394.626 2.837.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.040.780 1.699.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar353.846 1.137.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.449.095 375.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.449.095 375.921ARA TOPLAM71.593.630 82.650.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.593.630 82.650.594UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 7.728.114 8.986.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar415.200 469.398Kiralama İşlemlerinden Borçlar415.200 469.398İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.312.914 8.517.043Banka Kredileri5.792.330 7.249.760Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.520.584 1.267.283Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 160.323 273.804Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri160.323 273.804Devlet Teşvik ve Yardımları735.697 742.235Uzun Vadeli Karşılıklar6.213.741 5.728.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.213.741 5.728.507TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.837.875 15.730.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER86.431.505 98.381.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.707.985 161.380.600Ödenmiş Sermaye12 19.750.000 19.750.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 31.066.576 31.066.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 463.412 -515.833Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)463.412 -515.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)463.412 -515.833Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 4.903.317 3.223.068Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler4.359.055 2.678.806Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 106.176.540 77.367.356Net Dönem Karı veya Zararı20 -5.651.860 30.489.433Kontrol Gücü Olmayan Paylar70.452.078 67.440.724TOPLAM ÖZKAYNAKLAR227.160.063 228.821.324TOPLAM KAYNAKLAR313.591.568 327.202.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 54.549.348 34.187.297Satışların Maliyeti13 -38.713.154 -24.017.881TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.836.194 10.169.416BRÜT KAR (ZARAR)15.836.194 10.169.416Genel Yönetim Giderleri14 -4.686.642 -4.328.871Pazarlama Giderleri14 -46.761 -88.779Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -5.447.972 -2.800.979Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.398.300 1.278.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -878.839 -530.977ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.174.280 3.698.332Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.389 80.643Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -13.381.091 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.203.422 3.778.975Finansman Gelirleri17 1.624.167 1.317.576Finansman Giderleri18 -983.998 -469.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.563.253 4.627.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.500.678 903.643Dönem Vergi (Gideri) Geliri-962.741 -110.796Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.463.419 1.014.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.062.575 5.531.101DÖNEM KARI (ZARARI)-3.062.575 5.531.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.589.285 951.826Ana Ortaklık Payları-5.651.860 4.579.275Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 -0,29000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 1.401.315 786.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.401.315 786.028Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.401.315 786.028TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.661.260 6.317.129Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.011.357 1.138.262Ana Ortaklık Payları-4.672.617 5.178.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937598BIST