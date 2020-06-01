Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2020 11:18
GÜNCEL HABERLER



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 17.04.2020
Genel Kurul Tarihi 01.06.2020
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Şirket Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması
14 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Tevfik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Hatice Sevim Oral'ın, üyeliğinin onaya sunulması
15 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.06.2020 günü saat 09:00'da yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847976


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:48106.769
Değişim :  1,18% |  1.248,88
Açılış :  106.481  
Önceki Kapanış :  105.520  
En Yüksek
107.113 En Düşük
106.357
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 7,48 1.645.826 % 10,00  
YONGA 24,88 63.817 % 9,99  
PENGD 4,08 82.198.248 % 9,97  
MNDRS 2,34 66.119.015 % 9,86  
GSDDE 4,26 5.416.874 % 9,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4282 8,4705 % 0,38  
Frank 7,0816 7,1242 % 0,26  
Riyal 1,8095 1,8186 % -0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 6,97  
Altın Gr. 381 381 1,76  
Cumhuriyet 2.468 2.496 22,50  
Tam 2.541 2.565 15,50  
Yarım 1.240 1.252 11,30  
Çeyrek 620 627 5,60  
Gümüş.Ons 18,11 18,14 0,26  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,05  
B. Petrol 37,89 37,89 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru