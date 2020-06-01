***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 17.04.2020Genel Kurul Tarihi 01.06.2020Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENLERAdres YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Şirket Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması14 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Tevfik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Hatice Sevim Oral'ın, üyeliğinin onaya sunulması15 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.06.2020 günü saat 09:00'da yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,- Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin belirlenmesine,- Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine,- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,- Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasına,karar verilmiştir.Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847976BIST