***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.06.2020 17:19
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 17.04.2020
Genel Kurul Tarihi 01.06.2020
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENLER
Adres YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Şirket Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Neval Önen'in, üyeliğinin onaya sunulması
14 - TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Mehmet Tevfik Başkaya ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Hatice Sevim Oral'ın, üyeliğinin onaya sunulması
15 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.06.2020 günü saat 09:00'da yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- Faaliyet Dönemi içerisinde TTK 363. kapsamında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849523
BIST