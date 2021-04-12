***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENLERAdres YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. C1 Blok No:403 Esenler-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - Kar dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.11 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.14 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması15 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12.04.2021 günü saat 09:00'da yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun ve Finansal Tabloların onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine, 1.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılmasına ve nakit kâr dağıtımına 19.04.2021 tarihinde başlanmasına Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ve böylece kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu (Denetçi) olarak seçilmesine Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri 3 yıl olmak üzere yeniden seçilmesine,karar verilmiştir.Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Amendment to Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926752BIST