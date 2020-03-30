***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 30 Mart 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik olarak yayınlanan tavsiyeler çerçevesinde Şirketimizin 02.04.2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın çağrısına ilişkin 11.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptaline, 2019 yılına ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833294BIST