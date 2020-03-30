***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 16:53
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 30 Mart 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik olarak yayınlanan tavsiyeler çerçevesinde Şirketimizin 02.04.2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın çağrısına ilişkin 11.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptaline, 2019 yılına ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833294
BIST
17:0988.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 261,97
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:096,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1333
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5839
En Düşük
6,4403
17:097,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0776
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:09342,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 4,75
|Açılış
|: 342,81
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,62
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|33.282.106
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.580.770
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.193.153
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.494.789
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.390.321
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|322.412
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.834.811
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,74
|689.124.391
|% -1,35
|
|ASELS
|23,26
|575.675.054
|% 0,61
|
|GARAN
|8,02
|508.171.174
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,32
|456.069.917
|% -9,32
|
|SASA
|7,98
|334.880.639
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,95
|169.097.659
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,02
|280.310.294
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,48
|58.961.519
|% 2,13
|
|YKBNK
|1,89
|169.153.541
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,78
|236.167.512
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1287
|8,1694
|% 1,59
|
|Frank
|6,8522
|6,8935
|% 1,40
|
|Riyal
|1,7462
|1,7550
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-8,27
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-1,99
|
Seans Raporu
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17:21EUKYO
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.06 ) 105, 478