***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 13:35
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Esenler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatlarına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819428
BIST
15:05120.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 820,49
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:056,0490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,0460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:056,5566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:05307,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,68
|Açılış
|: 307,40
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,20
|54.224.015
|% 18,90
|
|GSRAY
|3,32
|711.499.736
|% 15,28
|
|TSPOR
|5,37
|212.980.473
|% 15,24
|
|EDIP
|2,51
|39.989.932
|% 11,06
|
|GUBRF
|17,22
|176.977.439
|% 10,31
|
|ARDYZ
|16,17
|30.261.120
|% -10,17
|
|ERBOS
|24,94
|14.990.572
|% -9,24
|
|HUBVC
|39,94
|47.211.745
|% -7,50
|
|ARSAN
|4,93
|8.247.784
|% -7,16
|
|IHGZT
|4,01
|147.187
|% -6,53
|
|ASELS
|29,16
|1.569.899.449
|% 0,28
|
|THYAO
|15,24
|1.358.454.671
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,32
|711.499.736
|% 15,28
|
|ODAS
|2,25
|549.160.183
|% 4,65
|
|TUPRS
|112,70
|374.923.943
|% 2,45
|
|ODAS
|2,25
|549.160.183
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,32
|711.499.736
|% 15,28
|
|KARSN
|1,93
|186.394.446
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,97
|280.107.600
|% 3,13
|
|THYAO
|15,24
|1.358.454.671
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% -0,37
|
|Frank
|6,1343
|6,1712
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6073
|1,6154
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,24
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|-4,60
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,22
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,11
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
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