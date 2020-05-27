***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteEsenler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin VerilmesiMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020Açıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası mevzuatlarına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847022BIST