***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.03.2020 18:51
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Veri Analitiği
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/03/2020
İhale Sonucu
Kazanıldı.
İhale Bedeli
13.800.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
13.800.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%11,15
Açıklamalar
Şirketimiz, üçüncü taraf tarafından düzenlenen "Veri Analitiği" ihalesini 13.800.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. Proje süresi iki yıl olup, hizmete konu tarafın veri analitiği olgunluk seviyesini yükseltmek üzere yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş zekası (BI) analizi yapılmasını ve iş analitiği senaryolarına göre çözümler geliştirmeyi kapsamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832476
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0157
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0846
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05335,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,06
|Açılış
|: 335,82
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7387
|7,7775
|% 1,75
|
|Frank
|6,6186
|6,6585
|% 1,19
|
|Riyal
|1,6985
|1,7070
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.632
|13,67
|
|Altın Gr.
|336
|337
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,52
|26,52
|-0,87
|