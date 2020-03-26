***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuVeri Analitiğiİhaleyi Açan TarafÜçüncü Tarafİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/03/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/03/2020İhale SonucuKazanıldı.İhale Bedeli13.800.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım13.800.000 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%11,15AçıklamalarŞirketimiz, üçüncü taraf tarafından düzenlenen "Veri Analitiği" ihalesini 13.800.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. Proje süresi iki yıl olup, hizmete konu tarafın veri analitiği olgunluk seviyesini yükseltmek üzere yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş zekası (BI) analizi yapılmasını ve iş analitiği senaryolarına göre çözümler geliştirmeyi kapsamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832476BIST