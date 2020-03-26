GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.03.2020 18:51
GÜNCEL HABERLER



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Veri Analitiği
İhaleyi Açan Taraf
Üçüncü Taraf
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/03/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/03/2020
İhale Sonucu
Kazanıldı.
İhale Bedeli
13.800.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
13.800.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%11,15
Açıklamalar

Şirketimiz, üçüncü taraf tarafından düzenlenen "Veri Analitiği" ihalesini 13.800.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. Proje süresi iki yıl olup, hizmete konu tarafın veri analitiği olgunluk seviyesini yükseltmek üzere yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojileri kullanarak iş zekası (BI) analizi yapılmasını ve iş analitiği senaryolarına göre çözümler geliştirmeyi kapsamaktadır. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832476


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0591.528
Değişim :  2,77% |  2.464,56
Açılış :  88.960  
Önceki Kapanış :  89.063  
En Yüksek
91.807 En Düşük
88.481
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 4,62 35.916.146 % 10,00  
GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7387 7,7775 % 1,75  
Frank 6,6186 6,6585 % 1,19  
Riyal 1,6985 1,7070 % -0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.632 13,67  
Altın Gr. 336 337 2,89  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,41 14,46 -0,01  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 -0,87  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru