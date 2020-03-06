***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 19:51
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılına İlişkin Genel Kurulun Onayına Sunulacak Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 06.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net Hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımıyla yapılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 Peşin 0,1012658 10,12658 15 0,0860759 8,60759
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 Peşin 0,1012658 10,12658 15 0,0860759 8,60759
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 Peşin 0,1012658 10,12658 15 0,0860759 8,60759
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 0 0
C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2019 itibariyle oluşan sırasıyla 21.572.774,33 TL ve 15.031.786,66 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 2.000.000 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu Kafein 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.553.349,82
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 22.806.051 16.698.190,24
4. Vergiler ( - ) 442.130 875.256,91
5. Net Dönem Kârı 23.363.921 15.822.933,33
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 791.146,67 791.146,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.572.774,33 15.031.786,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 21.572.774,33
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 987.500
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.012.500
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 101.250
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 19.471.524,33 12.930.536,66
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 15.781 0 0,07 0,0860759 8,60759
B Grubu 15.781 0 0,07 0,0860759 8,60759
C Grubu 1.668.438 0 7,73 0,0860759 8,60759
TOPLAM 1.700.000 0 7,88 0,0860759 8,60759
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825199
BIST