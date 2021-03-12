***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Genel Kurulun Onayına Sunulacak Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 Peşin 0,0506329 5,06329 15 0,0430379 4,30379B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 5,06329 15 0,0430379 4,30379C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 Peşin 0,0506329 5,06329 15 0,0430379 4,30379Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKFIN00029 0 0C Grubu, KFEIN, TREKFIN00037 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 itibariyle oluşan sırasıyla 31.609.628,52 TL ve 73.640.528,56 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 1.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 19.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.168.746,52Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 36.183.845 80.656.883,434. Vergiler ( - ) 2.792.963 5.235.101,395. Net Dönem Kârı 33.390.882 75.421.782,046. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.781.253,48 1.781.253,488. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.609.628,52 73.640.528,56Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 31.609.628,5211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 987.500* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.50016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.25017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 30.608.378,52 72.639.278,5620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 7.890,5 0 0,02 0,0430379 4,30379B Grubu 7.890,5 0 0,02 0,0430379 4,30379C Grubu 834.219 0 2,64 0,0430379 4,30379TOPLAM 850.000 0 2,68 0,0430379 4,30379http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917803BIST