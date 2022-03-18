***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









ne Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.25017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 15.904.220 26.690.048,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696B Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696C Grubu 883.291,2 0 5,81 0,04557 4,55696TOPLAM 900.000 0 5,92 0,04557 4,55696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011379BIST