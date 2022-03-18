***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2022 15:44
ne Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.250
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 15.904.220 26.690.048,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696
B Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696
C Grubu 883.291,2 0 5,81 0,04557 4,55696
TOPLAM 900.000 0 5,92 0,04557 4,55696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011379
BIST
15:502.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,13
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
15:5014,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1213
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
15:5016,3434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0179
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
15:50923,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,05
|Açılış
|: 923,23
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PENTA
|381,10
|42.667.399
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.635.688
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,36
|3.980.543
|% 9,77
|
|EGGUB
|218,80
|41.365.366
|% 7,89
|
|EMNIS
|22,50
|275.951
|% 7,76
|
|PKENT
|354,00
|26.872.268
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|37.983.336
|% -9,72
|
|ORCAY
|19,52
|144.809.733
|% -6,15
|
|OYLUM
|4,78
|3.650.636
|% -4,97
|
|MAALT
|237,50
|13.346.985
|% -4,04
|
|THYAO
|28,04
|1.869.686.133
|% 0,65
|
|EREGL
|36,08
|1.356.177.050
|% 0,89
|
|KRDMD
|14,87
|1.234.553.068
|% -0,80
|
|PETKM
|8,58
|840.171.541
|% 1,42
|
|SASA
|53,90
|693.814.464
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,54
|502.128.707
|% 2,31
|
|KARSN
|4,38
|577.084.149
|% 5,04
|
|PETKM
|8,58
|840.171.541
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|338.778.710
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,88
|375.828.591
|% -0,26
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8170
|14,8258
|% 0,84
|
|Euro
|16,3371
|16,3516
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,3965
|19,4937
|% 0,75
|
|Frank
|15,7598
|15,8547
|% 0,97
|
|Riyal
|3,9354
|3,9551
|% 0,85
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,90
|
|Altın Gr.
|924
|924
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|26,00
|
|Tam
|6.082
|6.236
|25,96
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|12,56
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,45
|
Seans Raporu
15:48
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