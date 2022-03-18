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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2022 15:44
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ne Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.250
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 15.904.220 26.690.048,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696
B Grubu 8.354,4 0 0,05 0,04557 4,55696
C Grubu 883.291,2 0 5,81 0,04557 4,55696
TOPLAM 900.000 0 5,92 0,04557 4,55696





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011379


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 381,10 42.667.399 % 9,99  
IDEAS 19,23 13.635.688 % 9,95  
AVTUR 2,36 3.980.543 % 9,77  
EGGUB 218,80 41.365.366 % 7,89  
EMNIS 22,50 275.951 % 7,76  
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15:48 Alış Satış %  
Dolar 14,8170 14,8258 % 0,84  
Euro 16,3371 16,3516 % 0,16  
Sterlin 19,3965 19,4937 % 0,75  
Frank 15,7598 15,8547 % 0,97  
Riyal 3,9354 3,9551 % 0,85  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -6,90  
Altın Gr. 924 924 6,52  
Cumhuriyet 6.111 6.203 26,00  
Tam 6.082 6.236 25,96  
Yarım 2.940 3.017 12,56  
Çeyrek 1.474 1.508 6,28  
Gümüş.Ons 25,09 25,12 -0,27  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,06  
B. Petrol 106 106 -0,45  
Seans Raporu 15:48
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